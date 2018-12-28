【UGL案】曾鈺成撐鄭若驊　無外聘法律意見合理：同CY無直接關係

前立法會主席曾鈺成今日（28日）出席活動時，就律政司未有尋求獨立法律意見、決定不就UGL案起訴前特首梁振英一事回應。他認為梁振英與律政司司長鄭若驊未有直接關係，因不是同一屆的問責團隊，故按慣例無需徵求外界意見。但他承認，司長有責任到立法會回應議員提問，促鄭到立法會交代事件，釋除公眾疑慮。

曾鈺成表示，認為鄭若驊對UGL案的處理手法合理。（李澤彤攝）

律政司日前發表聲明指基於證據不足，不會就梁振英的涉貪案投訴提出檢控。鄭若驊相隔13日後現身解畫，指若案件涉及律政司同事便會徵求獨立意見，並拒絕評論以往的做法。

曾鈺成今日出席年度漢字評選活動時回應傳媒提問，認為律政司有責任到立法會回應議員質詢。曾鈺成指，觀察到社會普遍認為有需要徵求獨立意見，惟此觀念並不正確，鄭若驊應提供更強力的理據說服大眾，現階段應該到立法會作進一步解釋。

被問到鄭若驊未有正面回應會否到立法會解畫，是否正確做法，曾鈺成就拒絕評論，只呼籲大眾給予對方多點時間。

曾鈺成又認為，鄭若驊對UGL案的處理手法合理，因以往的案例中所涉的政府官員，與時任律政司為同一問責團隊，或曾有同事關係，才會徵求外界法律意見。他以前特首曾蔭權貪污案為例，雖然曾蔭權被調查期間經已卸任，但時任律政司司長黃仁龍曾由他任命，故有直接關係需要避嫌，認為是以往的案例令市民造成、凡涉官員就需獨立意見的觀感。

鄭若驊與梁振英非同一屆問責團隊

曾鈺成續解釋，現任司長鄭若驊與梁振英並無直接關係，不是同一屆的問責團隊，故與以往的案例有別，認為鄭若驊的處理手法並無問題。他又推斷，鄭若驊拒絕評論以往的做法，反映她對過往的處理手法有所保留。

惟記者翻查資料，發現曾蔭權是於2015年10月5日被落案起訴，黃仁龍當時已卸任，時任律政司司長為袁國強，與曾蔭權並無直接關係，但仍有徵求獨立法律意見，與曾鈺成的解釋有出入。

曾鈺成指，鄭若驊應提供更強力的理據說服大眾。（李澤彤攝）

重要場合奏國歌合理 評行政立法關係有改善

早前有消息指，政府考慮於國歌法草案中加入規定，立法會議員於宣誓前需奏唱國歌。曾鈺成相信政府官員會有合理解釋，又指世界上於隆重場合奏唱國歌很常見，認為安排合理。

此外，由於民建聯舉辦的漢字活動，得出2018年的年度漢字為「順」，意即事物的發展或事情的進行沒有障礙。出席該活動的曾鈺成認為，相信是基於修改議事規則後，拉布之風稍緩，立法會的運作比以前較為暢順有序，行政立法關係亦有所緩和，令市民對政府回復信心。