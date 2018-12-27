【UGL案】林卓廷斥鄭若驊將律政司「梁振英化」　或提司法覆核

民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅等人，今日(27日)早上到律政司司長鄭若驊辦公的律政中心請願，批評鄭未有就UGL案尋求獨立法律意見。對於鄭昨天批評有人把法律政治化，二人反指鄭若驊將律政司制度「梁振英化」。 二人促請鄭若驊就UGL案尋求獨立法律意見，並在1月28日的立法會司法事務委員會會議上交代事件，否則或就事件提出司法覆核，及向她提出不信任動議。

立法會議員林卓廷直指，鄭若驊「僭建守則」和搬龍門，反問：「係咪為梁振英度身訂造開脫。」他提醒鄭若驊不要把律政司制度「梁振英化」。(洪嘉徽攝)

鄭若驊昨日見記者，稱明白公眾對UGL案的關注，但指律政司的一貫做法，是內部做決定，除非與同事有關，才會外判處理，強調「律政司內部的政策是不會因人而異」，又批評不應將法律問題政治化。

林卓廷直言對鄭的說法十分震驚和震怒，他批評鄭重新演譯律政司招請外判大律師政策，他指出律政司去年底向立法會提交的外判指引列明，若為了「以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題」，律政司亦應將案件外判。他直指鄭若驊「僭建守則」和搬龍門，反問：「係咪為梁振英度身訂造開脫。」他提醒鄭若驊不要把律政司制度「梁振英化」。

尹兆堅批評鄭若驊不文明，「最唔文明就係佢」，指她不應推翻20年回歸以來外判尋求法律意見的做法。(洪嘉徽攝)

尹兆堅則指，鄭若驊昨天「上水」見記者，仍無法釋除公眾對UGL案的疑慮，他又指巿民最不滿是鄭若驊所作的決定加入政治化，「理據唔清唔楚，交代不清，論據不清，令社會有感覺政治化，係咪國家領導人唔敢郁佢。」他又批評鄭若驊不文明，「最唔文明就係佢」，指她不應推翻20年回歸以來外判尋求法律意見的做法。

二人促請鄭就UGL案尋求獨立法律意見，並在1月28日的立法會司法事務委員會會議上前交代事件，否則或就事件提出司法覆核，和向鄭若驊提出不信任動議。他們將一個貼上鄭若驊外貌的道具「爛龍門」和請願信交予有關代表後離開。