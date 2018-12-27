【UGL案】外判為一貫做法　張達明：鄭若驊罔顧事實或自行改例

律政司司長鄭若驊昨日首開腔回應律政司不檢控前特首梁振英的決定，鄭若驊指律政司一貫做法是，除非案件涉及律政司同事，才會外判獨立法律意見。她強調「律政司一直都是不偏不倚」，「不會因（當事人）社會地位、事件、政治後果，而特別處理。 港大法律學院首席講師張達明今(27日)於電台節目表示，根據實際情況，大家說得出涉及的政府高官案件，律政司一貫做法都會尋求獨立法律意見，例子如前財政司長梁錦松涉偷步買車、曾蔭權涉任特首期間公職人員行為失當等，張達明認為鄭若驊的說法「一係罔顧事實，一係就自行修改政策」。

張達明批評鄭若驊稱律政司做法無利益衝突、無顯性的偏頗，反問「為何要尋求獨立法律意見」的說法，屬人治式處理。(資料圖片/余俊亮攝)

港大法律學院首席講師張達明指，梁振英身為前特首、政協副主席，而事件於他任職特首期間發生，認為鄭若驊「自己關埋門話自己做咗決定」，難以排除有偏袒和政治因素。他批評鄭若驊稱律政司做法無利益衝突、無顯性的偏頗，反問「為何要尋求獨立法律意見」，屬人治式處理案件。

對於鄭若驊昨日仍未有就不檢控梁振英的決定解釋更多，僅稱律師司發的聲明已經提及沒有補充，張達明認為做法倒退，他稱檢控和不檢控的決定存分別。若律政司決定檢控可不用多解釋，因法庭會有相關程序處理，惟不檢控即代表不會再有任何公開程序，「為咗讓公眾有信心，認為不是涉及政治因素，一向做法會提供詳細解釋」。

張達明認為提司法覆核成功率較低

張達明稱，律政司需解釋多少因案件而異，但強調中間所謂虛位非天淵之別。他表示，鄭若驊現在的態度正是「要跟我嘅法律做事」、「我話咩就係咩」，情況讓人擔憂。他指，就案件提出司法覆核的成功率較低，因過往亦未有律政司決定不檢控後因司法覆核而作出改變。