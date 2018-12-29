【鄭若驊僭建】涉詐騙按揭　銀行拒評論　團體促金管局介入調查　

律政司司長鄭若驊甫上任時即身陷僭建風波，刑事檢控專員早前雖然發聲明，稱由於舉證不足，不會就鄭若驊住所僭建提出檢控，但就會檢控其丈夫潘樂陶。僭建檢控雖然「甩身」，但鄭若驊此前被傳媒揭發承造按揭時，並無提及加建的地庫，而批出該筆按揭的渣打銀行，早前接受《香港01》查詢時，就拒絕評論事件。而警方方面只表示，有關案件仍在調查中。 金融業界團體「思言財雋 Financier Conscience」則提出，金管局可按指引，向涉事銀行查詢，以確保銀行就有關涉及欺詐成份的按揭進行調查。 金管局回覆《香港01》查詢時表示，金管局不評論個別個案；一般而言，銀行日常的風險管理由個別銀行去管理，而金管局會通過恒常監管審視相關工作。

僭建檢控雖然「甩身」，但鄭若驊此前被傳媒揭發承造按揭時，並無提及加建的地庫。（資料圖片/盧翊銘攝）

「思言財雋」在facebook發文表示，鄭若驊物業在購入時已經存在一整層的地庫的僭建；但按揭文件並未列入該明顯的僭建面積，顯示鄭涉嫌行使虛假文書，或作出失實陳述。

該組織又指，銀行在一般情況之下，前線員工會就負面新聞消息（negative news)，對涉事客戶，重新進行盡職審查(due diligence)。而鄭若驊作為政治敏感人物(politically exposed person)，銀行更會作加強版的盡職審查(enhanced due diligence)；前線員工理論上更會將涉事個案轉交金融罪案風險部（Financial crime risk department ）及合規部 (Compliance department)作跟進調查。

組織指出，按金管局現行指引，若調查顯示按揭涉及欺詐成份，涉事銀行需要就事件向警方報案，合規部亦需要向金管局詳盡上報，質疑「涉事銀行究竟有沒有作跟進調查？若事件調查屬實，有沒有向警方報案？有沒有向金管局上報？」；又指，若金管局有沒有主動向涉事銀行查詢，將無法確定其指引被各大銀行遵守，認為「監管機構及警方，對事件作出專業公正的調查，亦責無旁貸。」

而金管局則指，不評論個別個案；一般而言，銀行日常的風險管理由個別銀行去管理，而金管局會通過恒常監管審視相關工作。