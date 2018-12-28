【UGL事件】張建宗：鄭若驊已說考慮赴立會　籲勿再糾纏

對於外界質疑律政司未有就前行政長官梁振英UGL案件尋求獨立法律意見，政務司司長張建宗今日（28日）表示，律政司司長鄭若驊已作出回應，又指會認真考慮出席下月立法會的司法委員會會議，呼籲外界不要再在此事上糾纏。

張建宗今日（28日）表示，鄭若驊已回應UGL事件，指她會認真考慮出席下月立法會的司法委員會會議，呼籲外界不要再在此事上糾纏。 （余俊亮攝）

律政司司長鄭若驊日前結束休假於機場見傅媒，為不檢控前特首梁振英「UGL案」的決定解畫。她提到律政司作刑事檢控決定時，只有案件涉及律政人員才會尋求獨立意見，說法惹來爭議。

律政司司長張建宗今午出席活動後表示，尊重鄭若驊在「UGL案」上的尊業判斷和決定，又指她已說會認真考慮出席下月立法會的司法委員會會議，呼籲外界不要再在此事上糾纏。

鄭若驊休假後解釋，事件涉及律政司同事才外聘法律意見。（資料圖片／余俊亮攝）

被問到梁振英的身份敏感且UGL案涉及重大公眾利益，為何要呼籲外界不要糾纏？張建宗僅重覆上述所言，強調鄭若驊已說會認真考慮到立法會接受議員質詢。至於會否鼓勵對方盡快答應出席會議，張建宗說：「認真考慮需要時間，相信司長稍後會交代。」