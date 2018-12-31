中環灣仔繞道開通在即　陳恒鑌憂近新年人流旺：萬一有差池？

2019即將來臨，施工近九年、耗資360億元的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，終將於明年1月20日通車。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今(31日)在電台節目上表示，憂慮開通日期接近農曆新年，路上人多易有混亂，「順利疏導當然好，萬一有差池呢？」他透露立法會交通事務委員會將於1月4日到隧道考察檢察相關安排。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌憂慮中環灣仔繞道開通日期接近農曆新年，路上人多易有混亂。(資料圖片/林若勤攝)

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，現時港島塞車點主要是干諾道近交易廣場位置及紅隧入口，相信新路開通可令部份去北角及灣仔的車輛不須再走干諾道和告士打道，有助舒緩港島北塞車情況。至於有多大幫助要視乎相關連接路通車是否順暢。

陳恒鑌預料，開通初期定必出現混亂，憂慮在近歲晚的1月20日開通是「比較搏的日子」，因為屆時市民外出機會多，「順利疏導當然好，萬一有差池呢？」他又預計更多的情況是有駕駛者因不熟悉而走錯路，強調政府前期宣傳工作很重要，呼籲路政署要加強路道指示設施。

他透露立法會交通事務委員會將於1月4日到中環及灣仔繞道隧道考察，「我們會走一次，看一下相關安排，還有路牌等是否足夠。」

批電子道路收費政策：政府唔駛用腦

另外，港府在2015年宣布於中環一帶推行「電子道路收費先導計劃」以圖解決香港道路交通擠塞問題。陳恒鑌則對有關收費系統有保留，直批「政府下下唔駛用腦，淨係加錢」又認為加價的阻嚇作用只會初期數月見效，「慢慢就會消化，然後再擠塞」。

他指，近年鄉郊地區居住人數激增，當地公共交通不便，居民只好自駕。倘若政府欲鼓勵市民用公共交通工具，可考慮在地特定地點加建免費泊車轉乘站，例如元朗錦上路及屯門小欖，相信住鄉郊的市民願意在轉乘站轉用共通工具。