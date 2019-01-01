【土地大辯論】局部收回32公頃高球場　尹兆堅驚訝：收太少

土地供應專責小組整合「土地大辯論」所有意見，於昨日（31日）向政府提交最終報告。小組建議優先發展8個選項，預料可提供約3,235公頃土地。 立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅認為市民要求收回高球場的意見相當清晰，驚訝報告建議僅局部發展32公頃粉嶺高球場用地；而高爾夫球界則不贊同，指出失去32公頃土地即等同失去國際賽資格。

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅驚訝報告建議僅局部發展32公頃粉嶺高球場用地。(資料圖片/林若勤攝）

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅今(1日)早出席電台節目時評論該報告，認為內容大致認真，能反映民意。對於當中3個獲建議優先處理的短中期選項包括發展棕地、公私營合作發展新界私人農地及私人遊樂場地契約用地，尹兆堅驚訝報告建議僅局部發展32公頃粉嶺高球場用地。

尹兆堅解釋指，「郁咗高球場我都覺得可惜，但可惜都要做」，強調不是要趕絕高球運動，香港土地資源嚴重缺欠乏下，高球活動的土地使用資源最多，反問「我哋有無條件去大花筒?」

高球界指等同失去整個球場

港職業高爾夫球員及教練鍾兆倫指，小組建議收回32公頃球場面積，「雖然只是少8洞，但打一輪球要18洞，少8洞已經無咗個球場。」，他指「歐洲巡迴賽」要三個球場並存才符合資格舉行賽事。」

對於政府表示長遠有考慮重置球場，鍾兆倫指粉嶺高球場在亞洲區歷史第二悠久的球場、具殖民時期的歐洲風格，加上生態環境及古樹，「有很多東西沒法重置」。

陳劍青: 報告和民意有落差

本土研究社成員陳劍青認為，土地供應專責小組提交的是專家報告，但不是民意報告，民意落差尤其反映在兩點，包括港大研究指市民傾向以收回土地方式收回新界私人農地，惟小組建議以公私合營方式推動；東大嶼填海問題上，港大研究指近9成市民反對，但小組卻大力支持填海。

陳劍青指報告最大敗筆是未有就八大選項例出優次，留給政府有很大的空間，他擔心報告日後會被政府當作是民意依據，成為政府不需再聽市民意見的借口。