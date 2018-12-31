【土地大辯論】局部收回高球場　業界：憤怒　民主黨：方案保守

土地供應專責小組今日（31日）向政府提交最終報告，當中提出8個優先處理的選項，包括棕地、局部收回粉嶺高球場的方案，發展東大嶼都會等。 對於小組建議收回粉嶺高球場，管理球場的香港哥爾夫球會回應稱，對小組的建議表示極度失望，認為扼殺香港高爾夫球運動的發展。但有立法會議員則批評，局部發展方案「保守」。 有環保團體對小組建議發展東大嶼都會感失望，認為政府低估發展棕地的潛力。

小組建議局部收回高球場。（洪嘉徽攝）

小組於最終報告建議優先發展8個選項，預料可提供約3,235公頃土地。其中3個短中期選項包括棕地、利用私人新界農地儲備及私人遊樂場契約用地；5個中長期土地選項包括維港以外近岸填海、發展東大嶼都會、利用岩洞及地下空間、發展更多新界新發展區及發展香港內河碼頭用地。

劉家樂認為對建議感極度憤怒。（資料圖片／盧翊銘攝）

高爾夫大聯盟：感極度憤怒

對於諮詢期內惹起極大爭議性的粉嶺高球場，小組建議採取局部發展方案，即收回32公頃粉嶺高球場用地。一直反對發展高球場的香港哥爾夫球會表示，對建議極度失望。球會認為，此舉將會扼殺香港高爾夫球運動的發展，並影響香港作為國際大都會的地位，帶來負面的影響。香港高爾夫球總會亦稱，局部發展方案將窒礙運動的發展，要求政府審慎考慮。

另外，香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂稱，對建議感到極度憤怒，指報告內對高球場為高爾夫球運動的貢獻隻字不提，認為小組對運動發展態度冷漠。他指大聯盟一向立場為反對收回，其後將繼續約見政府官員及去信發展局。

尹兆堅：局部發展方案保守

不過，立法會議員、房屋事務委員會副主席尹兆堅則批評，報告對發展高球場的態度保守。他認為局部發展方案對輪候公屋市民不公，並錯失改善北區交通的機會。另外，他又擔心以林鄭政府過去「死攬」高球場的態度，擔心政府最終連32公頃的方案亦不會接受。

尹兆堅批評小組方案保守。（洪嘉徽攝）

環保團體對填海選項感失望 應發展棕地

另外，多個環保團體表示對小組建議發展東大嶼都會感失望。香港地球之友高級項目經理洪藹誠稱，填海會對環境和生態造成不可逆轉的破壞。他們認為應儘快制訂處理棕地的長遠策略，並公布規劃署進行的「新界棕地使用及作業現況研究」報告。綠色和平項目主任朱江稱，政府低估棕地的發展潛力，認為發展棕地具民意基礎，政府應儘快開展。