【土地大辯論】稱報告反映民意　黃遠輝：政府不應選擇性實行建議

經過5個月的「土地大辯論」後，土地供應專責小組昨日向特首提交終極報告，建議政府優先落實8個土地選項，釋出約3,000公頃土地。選項除了包括填海、發展棕地，報告亦建議局部發展粉嶺高球場用地。 土地供應專責小組主席黃遠輝今日（1日）表示，報告足以反映主流民意，又認為政府接收報告後無理由選擇性做當中幾項建議。

土地供應專責小組早前提交報告，主席黃遠輝昨日（2018年12月31日）會見傳媒。（資料圖片/洪嘉徽攝）

黃遠輝今早出席電台節目時表示，報告建基於非常廣泛的公眾諮詢，揉合所有量化數據及質化的意見，足夠反映主流民意。他直言報告「長度、重量上嚟講，都好有重量」，更是「社會上嘅重量」；又認為，政府接收報告後無理由選擇性做當中幾項建議，做法難以獲得社會廣泛共識。

港大質化研究報告早前指，6.9萬份意見書中逾九成反對東大嶼，電話調查亦指年輕群組有逾五成人反對。黃遠輝指，小組有考慮如何揉合量化及質化的意見，但認為將意見書量化的做法並不恰當，「有六萬八千份對填海有保留的意見書，唔可以等於六萬八千個反對的意見。」他又認為，這6.9萬個意見是網上聯署的意見。

特首林鄭月娥昨發信感謝土地供應專責小組，稱有關的報告甚具參考價值，有意見認為反映政府並不太重視報告。黃遠輝解釋應只是行文問題，認為依然是形容報告非常有參考價值；他又不認為政府不重視報告。