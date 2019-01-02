青年民建聯三月換屆　主席顏汶羽尋求連任　冀任期內會員破2千

近年港府和政界都重視青年發展工作，青年民建聯將於今年3月換屆，主席顏汶羽出席傳媒茶敘時透露，過往在青民的工作感到相當開心，如黨認為自己合適，會繼續尋求連任。他又指，2018年青民會員淨增長為347人，總人數達1933人，接近去年訂下的2000人目標，新一年希望在3月31日本屆任期完結前，令青民人數突破2000人。 今年是青民成立15周年，顏汶於就表示，今年主題是「傳承共創」，希望繼承前輩愛國愛港精神，同時有所創新。他指，稍後會推出「一站式網站平台」，用於發放大灣區就業、創業、生活等資訊，協助年輕人更好地了解大灣區機遇，考慮前往發展。

青年民建聯則將於今年3月換屆，現任主席顏汶羽尋求連任。(莊恭南攝)

顏汶羽表示，因青民成員的年齡限制為18到35歲，故每年都有不少因超齡而造成的自然流失，會員淨增長困難，但去年仍然錄得3百多人的淨增長，實屬不易。

他又指，青民會員年齡層多元，但18歲至22歲，循大學實習計劃加入的較多；而28歲到32歲，即就業一段時間，感到有必要貢獻香港的年輕專業人士，亦是青民會員的另一主要來源。

除了網站平台外，青民也計劃出版「大灣區發展攻略」在各大專院校派發，讓年輕人了解在大灣區就業、生活及創業的出路，顏汶羽說「我哋唔係話年輕人一定要去大灣區，但如果佢哋了解多啲資訊，就可以多一個選擇。」

除提供資訊外，青民亦打算今年繼續舉辦五四青年節主題飯局，邀請企業管理層，讓年輕人有機會與對方聚餐，同時有機會第一身了解各行各業狀況。而被問及會否因應五四運動100周年，舉辦扣連與五四運動有關的活動時，「愛國精神每日都需要」，民青會透過不同平台讓年輕人有機會認識國家。