【元旦遊行】泛民籌款齊齊跌6成　邊個組織吸金力最強？

民陣昨日（1日）發起「守護香港」元旦遊行，大會統計參與遊行人數約5500人，是2010年民陣主辦以來最少人數的一次。根據《香港01》的統計，各泛民政團和組織的籌款亦隨人數一同急劇大跌。大部份政團包括公民黨、民主黨、社民連及香港眾志，籌款成績都比去年跌六至七成。惟獨工黨「逆市」上升，比去年籌多2千元。 而為支援傘後人士面對政治檢控，而籌款的守護公義基金則蟬聯「吸金王」地位，雖然籌得款項從去年37萬略跌至34萬元，但已比其他政黨總和再多8萬，基金信託人何秀蘭指感激港人好講義氣，認為數字反映市民對政治檢椌事件非常厭倦。

公民黨今年元旦遊行未有為自己黨籌款，派出尹兆堅、林卓廷替民陣籌款。(資料圖片/盧翊銘攝)

由於主辦方民陣出現財政壓力，公民黨、民主黨、工黨、民協及社民連都出手為民陣籌款，最後民陣公布各團體籌得的總數為13.3萬元。

公民黨、民主黨捐款跌6成

當中公民黨與民主黨分別籌得3.1萬元及2.9萬元，較去年相比齊齊跌6成。公民黨郭家麒指因今年遊行人數不多，加上元旦前已有過反東大嶼填海遊行等遊行，「市民或者已捐過錢」，他表示無論捐款數字多少都非常感激。民主黨林卓廷則認為兩次遊行無可比性，因為籌款名義不同，「橙點同蘋果比?」

去年因九龍西補選而見報率急升的工黨數字則較理想，籌得2.8萬元，比去年多2千元。而民協副主席何啟明則指，不太清楚民協籌得的數字，因事後直接將整個捐款箱交給民陣。

以上政黨均表示，已將今次遊行所得籌款全數交予民陣。而去年籌得26萬元的社民連，除派出副主席黃浩銘為民陣籌款，亦為該黨籌得10.4萬元。

「守護公義基金」籌款略跌至34萬元

「守護公義基金」共籌得約34萬元，比去年37萬元略為下跌8%。基金信託人何秀蘭表示，動員義工人數和去年相約，在遊行人數急跌下仍有這個數字，何秀蘭表示「香港人好有義氣」，又說籌款數字反映港人對政治檢椌事件非常厭倦。

何秀蘭又透露，「守護公義基金」過往一度因支援被DQ議員訟費而面臨財政壓力，民陣當時亦表示體諒，豁免「守護公義基金」上繳十分之一籌款，今年「守護公義基金」會按規矩上繳籌款。

去年籌得12萬的小麗民主教室今年沒有擺街站，劉小麗表示，選舉後小麗民主教室進入休整期，昨日未有大規模擺設街站收集籌款，故暫未點算元旦遊行當天的數字，但她估計數字遠比去年少。