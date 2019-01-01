【元旦遊行】 與民陣分頭結束　梁頌恆：與民陣「終點」不同

民陣今日（1日）發起元旦遊行，支持香港獨立的組織亦有參予，包括學生獨立聯盟、學生動員和香港民族陣綫等，他們除了表達香港獨立的訴求，亦舉起台灣、新疆等地獨立的旗幟。 對於選擇與民陣不同的遊行終點，香港民族陣綫發言人梁頌恆指，是要以示與民陣的「終點」不一樣，強調他們的追求是香港獨立。

對於選擇與民陣不同的遊行終點，香港民族陣綫發言人梁頌恆指，是要以示與民陣的「終點」不一樣，強調他們的追求是香港獨立。（盧翊銘攝）

支持港獨的數十名遊行人士下午跟隨民陣遊行隊伍出發，由梁頌恆、學生獨立聯盟召集人陳家駒、學生動源召集人鍾翰林和「香港獨立」旗幟設計者鄭俠帶頭，下午在銅鑼灣東角道出發，沿途大叫「脫共解殖，民族自決」、「只有兩國，才有兩制」等口號。今次只有香港民族陣綫舉起組織旗幟，其他人則舉起「香港獨立」和台灣、新疆等地獨立的旗幟，口號亦包括要求四川、廣東等內地城市地區獨立。



直至下午4時半，港獨遊行隊伍在警察總部附近的金鐘停車場結束遊行，與民陣以公民廣場作目的地不同。梁頌恆接受傳媒訪問時解釋，是要以示與民陣的「終點」不同，「我們追求的是香港獨立，往後香港能夠擁有一個真正自由的社會，與其今日再無了期的追求『我要真普選』，這些基本上邏輯不可能實現的東西，不如行一條看似比較困難，但比較現實的路。」