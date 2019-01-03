【楊鳴章病逝】4華人主教逝世日均為「3字尾」　網上掀陰謀論

天主教香港教區證實，天主教香港教區楊鳴章主教因肝衰竭，於今天（3日）下午1時30分於嘉諾撒（明愛）醫院逝世，終年73歲。翻查資料，香港教區過去共有6名華人主教，包括楊鳴章在內，共有4人已逝世，其中胡振中、李宏基和徐誠斌的死亡日期均為23日，這個巧合的情況一直在網上內不少討論；楊鳴章在3日逝世，亦即意味4人的逝世日期皆巧合為「3字尾」。有網民甚至形容：「靈異事件已經發生咗」

楊鳴章今天（3日）因肝衰竭逝世，成為第四名主教在任期間逝世。（資料圖片／張浩維攝）

根據資料，香港教區過去共有6名華人主教（不包括代理主教），其中第三任主教徐誠斌於1973年5月23日逝世；接任徐出任第四任的李宏基於一年多後，即1974年7月23日主懷安息。於1975年接任第五任主教胡振中，出任主教二十多年，1988年6月被教宗若望保祿二世擢升為樞機, 是香港首位樞機, 他於2002年9月23日逝世。

上述三人逝世日期均為23日，惹來不少網上的討論，甚至網上出現一些陰謀論，認為有關事件埋藏各種玄機。

楊鳴章今天（3日）因肝衰竭逝世，成為第四名主教在任期間逝世，亦即意味4人的逝世日期皆巧合為「3字尾」。