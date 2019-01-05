【預算案】今年會否再派4000元？　陳茂波：客觀環境已不同

新一份財政預算案即將在2月發表。財政司司長陳茂波今（5日）出席電台節目時，被市民質疑派發4000元的措施限制太多，他回應指該措施是支援未能受惠於去年財政預算案的人士。至於今年會否再度派錢，他就指今年「客觀情況已有所不同」，會再作考慮 。他亦重申新一份財政預算案將會撐企業，保就業，達到穩經濟，開支要「應洗得洗」。

陳茂波出席港台節目《眾言堂》時表示，香港的經濟在過去10年穩步發展，預計2018至2019年的財政盈餘會與去年財政預算案的預計相差不大，預計會有400多億。（吳鍾坤攝）

陳茂波出席港台節目《眾言堂》時表示，香港的經濟在過去10年穩步發展，預計2018至2019年的財政盈餘會與去年財政預算案的預計相差不大，料有400多億。他指，香港第3季及第4季的經濟放緩，展望2019年的全球經濟會較多不確定性，包括中美貿易戰，美國加息的幅度，及英國脫歐等地緣政治，下行風險較高，令香港金融市場波動，樓市有調整。他指，將會推行逆週期措施，減輕經濟下行帶來的壓力。

市民質疑派4000元多限制

去年財政預算案指會推出「關愛共享計劃」，向未在《財政預算案》中受惠的市民派發4000元。有市民質疑該措施多限制，「又要審查，又要登記」，認為「如果你想派錢的話，就像（前財政司司長）曾俊華早些給予他們吧」。陳茂波則回應自己亦「想派快些」，指會盡快處理，「不好意思要你們等那麼久。」在場的陳茂波疑似抹汗，被提問的市民則指「剛才我見到你抹汗」。

同時，有網上留言質疑為何向市民派發4000元的措施如此多限制，陳茂波則解釋，去年的財政預算案提出稅務寬免等多項措施，有市民未能受惠，或所得金額不足4000元，才會有派發4000元的措施。

被問及會否放寬按揭樓宇的成數，陳茂波表示，如在不適當的時機推行，擔心會對樓市「火上加油」，故會在適當的時機再作決定。（吳鍾坤攝）

至於今年會否再度「派錢」，陳茂波則指去年是基於「關愛共享」的概念，而且有過千億盈餘，才會有派4000元的措施，而今年的「客觀情況已有所不同」，會在聆聽市民意見後，再作考慮。

市民擔心明日大嶼耗資大 陳茂波：有信心財力做到

新一份施政報告提出，在東大嶼填海的明日大嶼遠景計劃。被問到面對經濟下行壓力，以及明日大嶼帶來的開支，香港未來會否出現財赤？陳茂波認為此番言論是言之尚早，指新一份財政預算案將會列出未來5年的收支、盈餘及赤字等財政狀況，指過去在經營及資本開支皆有盈餘，加上賣地收入，都可動用作為工務工程開支，而明日大嶼計劃亦會分階段進行，希望市民多了解後可以釋除疑慮。

台下有觀眾關注明日大嶼遠景計劃，或會耗資巨大，問陳茂波會否向中央政府借錢。陳茂波回應指，明日大嶼除了在基建上的開支，都會因賣地有不少收入，表示有信心香港有財力可以做到，政府不會做財政上負擔不了的事。

一籃子因素考慮是否放寬按揭成數

另外，被問及會否放寬按揭樓宇的成數，陳茂波表示，聽到聲音指部份人士的收入雖足以支付按揭的金額，但未能支付按揭首期，指出是否放寬按揭成數有一籃子的考慮因素，包括樓市下跌的幅度及速度、一手樓及二手樓的相差金額、樓市成交量、以及經濟狀況，如在不適當的時機推行，擔心會對樓市「火上加油」，故會在適當的時機再作決定。

此外，有台下的觀眾擔心經濟下行的風險，問會否放鬆樓市減辣措施，陳茂波指，政府的目標是讓有需要的人優先買樓，因此不會放鬆管理樓市需求的措施，包括各種印花稅。