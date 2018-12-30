陳茂波稱全球市場挑戰大　料明年香港經濟面對更大壓力

財政司司長陳茂波今日（30日）發表網誌，稱全球市場明年的挑戰將比今年更大，下行風險亦正增加，故本港經濟將受到更大壓力。他指出，隨著外圍主要經濟體動力放緩，預算案會以「撐企業、保就業、穩經濟」為方向，並會善用財政儲備採取適切的「逆周期」措施，以達致「穩經濟」、「紓民困」。

陳茂波預料，明年香港經濟將面對更大壓力。（資料圖片）

陳茂波指出，香港經濟增長速度由上半年的超過4%，放緩至第三季度的2.9%，惟數字仍連續八個季度高於2.7%的趨勢增長率不過，他說，隨著資產市場的調整及外圍不明朗，經濟增長在今季進一步放慢。

下行風險正增加

陳茂波指，若要從大趨勢來評估明年發展，可以肯定全球市場面對的挑戰將比今年更大，下行風險亦正增加。他強調，未來一年政府要做好準備，應對未來一段時間可能出現的時好時壞、反覆波動的外在環境。

他解釋，貿易議題在內、國際間的摩擦，將繼續成為困擾全球市場的不穩定因素。他說，美國隨著減稅和財政政策的刺激作用減弱，明年的增幅料會減慢；歐元區和日本都受到結構問題制約，來年表現亦會較今年遜色。

他說，隨著外圍主要經濟體動力放緩，相信未來一年本港經濟的各個環節均會面對更大的壓力，故預算案的方向要「撐企業、保就業、穩經濟」，並會善用財政儲備採取適切的「逆周期」措施。

未來將突破土地和人才發展制約

他指出，政府會繼續投資未來，突破土地和人才兩方面的發展制約，並推動創新科技的應用和產業發展。

同時，政府會把握粵港澳大灣區建設和「一帶一路」所帶來的機遇，融入國家發展的大局，亦會為本地年青人提供多元就業機會。