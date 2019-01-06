【村代表選舉】黃浩銘父親連任居民代表：最開心是兒子能見證勝選

村代表選舉今天（6日）結束，社民連副主席黃浩銘的父親黃裕財角逐連任下禾輋居民代表，最終以78票擊敗取得40票的對手，第五度連任「村長」。黃裕財接受查詢時表示，勝選是村民對他過去四年工作的肯定，他承諾來屆會把工作做得更好，爭取更多村民的認同。過去一年，黃浩銘曾因參與社運入獄，與父親聚少離多，黃裕財直言，最開心是兒子黃浩銘在旁見證他勝出選舉。

黃裕財表示，最開心是兒子黃浩銘在旁見證他勝出選舉。（資料圖片/林若勤攝）



首輪村代表選舉今天晚上7時完成投票，選舉結果陸續「出爐」，其中黃浩銘的父親黃裕財角逐連任下禾輋居民代表，最終以78票擊敗取得40票的對手陳國揚，第五度連任「村長」。黃浩銘在父親當選後，隨即在Facebook上載全家幅，形容是「久違的勝利快感」。

黃裕財接受查詢時表示，這場選舉勝選是村民對他過去四年工作的肯定，他承諾來屆會把工作做得更好，爭取更多村民的認同。黃裕財又表示，最開心是兒子黃浩銘在旁見證他勝出選舉。

黃浩銘則表示，對父親連任感高興，又指這代表村民認同父親過去的功績。他又笑言，能見證父親當選，也是一種緣份，「多謝法官唔送我坐監著，畀我見證到（父親連任）。」

司馬文大敗 僅得12票

至於代表綠色鄉村約章參加西貢檳榔灣居民代表的南區區議員司馬文，僅取得12票，敗予取得110票的劉運明。他坦言果結果早以預計，他指該村只有188名選民，當中約150名是原居民，形容參選從來沒有勝算。他表示，參選旨在提高非原居民在鄉郊選舉和社區的參與和意識，若所有非原居民均註冊成選民，或可推動鄉村和鄉議局的改革，製造一個更好的生活環境。他表示即使敗選，日後仍在繼續在村內呼籲非原居民登記做選民，以及加入綠色鄉村約章。

另外，社民連前行委黃俊邦參選南丫島南段鄉事委員會模達選區的居民代表，亦成功擊敗對手陳錦泉。

司馬文表示即使敗選，日後仍在繼續在村內呼籲非原居民登記做選民，以及加入綠色鄉村約章。（資料圖片/林若勤攝）

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