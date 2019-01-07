【村代表選舉】父子之爭　71歲陳金華撼贏親兒　最高票當選村長

新界打鼓嶺坪洋村鄉紳陳金華，去年9月登報揚言與時任打鼓嶺鄉事委員會主席的長子陳崇輝脫離父子關係。其後兩父子屢次透過傳媒隔空駁火，互相指摘對方「拋妻棄子」、「忤逆仔」，71歲的陳金華甚至重出江湖和兒子在鄉郊代表選舉中對壘，為本屆鄉郊選舉選舉增添火藥味。 鄉郊選舉昨（6日）晚完成點票，最終陳金華以155票高票當選原居民代表，其子陳崇輝以122票連任失敗。而陳金華的二女、陳崇輝胞妹陳月明亦當選同村的居民代表。

鄉郊選舉於1月6日完成部份地區投票，打鼓嶺坪洋村陳金華以155票高票當選原居民代表。（資料圖片/鄭子峄攝）

打鼓嶺坪洋村共有8名候選人角逐4個原居民代表席位，當中陳金華以最高票的155票當選，其餘3人為155票的陳昆平、145票的陳富鵬及149票的陳偉康；陳崇輝以122票排第5位，是次敗選代表他同時失去北區當然區議員身份，並無緣入閘競逐打鼓嶺鄉事委員會主席。

陳金華其後接受《蘋果日報》訪問時表示對結果非常高興，感謝村民的良心支持，又表示對於要親手將兒子壓倒感痛心，整晚都難以入睡，認為陳崇輝難再在村內出頭。當選後的陳金華提到兒子時明顯放軟口氣，稱希望父子關係「有彎轉」。而陳金華的女兒陳月明亦有參選坪洋村居民代表，結果以49票當選，一票之差險勝48票的陳鋒強。