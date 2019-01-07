【湯漢出山】屬政治保守派？曾稱教會不應介入政治　拒評人大釋法

天主教香港教區今（7日）宣布，教區主教公署於周六（5日）獲宗座萬民福音部通知，湯漢樞機獲任命為天主教香港教區的宗座署理，負責在教區主教出缺期間，治理香港教區，直至上述宗座部門另行通知。 湯漢樞機言論過往被指保守，曾發表《從教會學角度展望中梵交談》的文章，內容曾提及北京雖未給予天主教會「全部的自由」，但仍宜以「兩權相害選其輕」的原則，推進中國天主教會的發展。他亦明言中國天主教會只會為傳播信仰，沒任何政治性抱負，不應與西藏和新疆問題混為一談。 湯漢樞機曾在公開活動被問及對人大釋法的看法，他當時拒絕評論，認為事件應由法律專家分析，又指自己是宗教人士，主要宣揚和諧、溝通與愛。當再被問及香港社會是否撕裂，他則指大家都看到，相信香港社會能夠更理想。

前年4月，剛當選特首的林鄭月娥（左二）拜會湯漢樞機（右二），感謝他多年來對自己的支持及勉勵。（政府新聞處圖片）

湯漢樞機現年80歲，1966年成為神父，2009年接替榮休主教陳日君樞機，成為香港教區主教，三年後獲時任教宗本篤十六世宣布擢升成為樞機，直至去年8月1日榮休，由楊鳴章接任。

湯漢樞機曾發表《從教會學角度展望中梵交談》的文章，內容講述主教任命、內地「愛國會」未來、現時地下主教地位等問題。他在文中強調，中國天主教會作為宗教團體，「其旨趣並非是政治性的，沒有任何政治性抱負，無意代替政治社團來參與和推動中國社會的政治進程，其所追求的是在中華大地上生活與傳播自己的信仰」。

遭質疑為中梵​建交護航 曾不點名批陳日君

此外湯漢樞機亦曾不點名批評教會中有人質疑中梵協議，形容有人「發出詛咒與謾罵」，對於有意見稱教宗沒批評中國人權政策、沒試圖改變中國政治即放棄對部分價值的堅持，他回應指這些批評欠公允，因教會使命並非改變國家機構或行政機關，故不會介入政治鬥爭，而會尊重國家的合法主權、執政者的正當能力及國家法律。

此文章隨即引起部分教會人士質疑湯漢為中梵建交護航，同時刻意回應陳日君樞機曾發表有關中梵關係的文章，其中陳日君曾提及對中梵關係進展不感到樂觀，因內地多間聖堂十字架被拆，質疑教廷高官對中國是否有足夠了解，並擔心教會簽下協議是將委任權完全交給一個無神政府。他亦曾呼籲要信徒守住良心，「如果你們照良心覺得任何協議內容是違反我們信仰的道理，你們不需要跟著走」。

湯漢樞機曾在公開活動被問及對人大釋法的看法，他當時拒絕評論，認為事件應由法律專家分析，又指自己是宗教人士，主要宣揚和諧、溝通與愛。（Getty images）

拒評人大大釋法 湯漢：宗教人士宣揚和諧、溝通與愛

特首林鄭月娥亦曾在當選後拜會湯漢，其中林鄭感謝對方多年的支持和勉勵，強調日後會帶領政府致力維護香港核心價值，會與各宗教團體保持緊密聯繫，而湯漢則期望林鄭能盡心盡力為國家及香港服務。湯漢曾在公開活動被問及對人大釋法的看法，他當時拒絕評論，認為事件應由法律專家分析，又指自己是宗教人士，主要宣揚和諧、溝通與愛。當再被問及香港社會是否撕裂，他則指大家都看到，相信香港社會能夠更理想。

湯漢曾在明愛賣物會的活動上大讚林鄭，致辭時大讚對方「有才幹、魄力同能耐」，還有全力以赴、勇於接受挑戰的意志，認為她有毅力，有承擔，屬「明愛仝工的好榜樣」。