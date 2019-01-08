長者綜援年齡門檻調高　林正財：遲退休成趨勢　料僅千多人受影響

政府昨日（7日）宣布，由今年2月1日起，將領取長者綜援的合資格年齡由60歲改為65歲。 行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財今日(8日)接受商台節目訪問時表示，以往不同長者服務年齡資格「好亂……60歲、55歲、65歲都有」；今次是希望讓服務年齡資格「拍齊」，保持一致。他又指，外間許多公司將退休年齡推遲到65歲已成趨勢，而受調高年齡門檻影響人士，估計只有1千多至2千人，認為「牽涉的人不多」。

林正財估計受調高年齡門檻影響人士只有1千多至2千人，認為「牽涉的人不多」。（資料圖片/梁鵬威攝）

林正財認為，推遲退休年齡是整個高齡化社會的需要，政府亦鼓勵延後退休年齡到65歲，僱主應按個人的能力，聘請或決定是否退休；他認同調高綜援年齡門檻背後的原則和理論。

不過，他又認為調高年齡門檻的時機「遲一兩年做好啲」，因很多公司都有60歲強制退休的政策，令不少長者60歲後就業困難，「政策時間來講，未必是最好時機。」但他也指，推遲退休的趨勢已經開始，很多專業人士職位，都沒有退休年齡限制，問題在於很多基層工作仍有60歲退休的限制。

林正財估計，大約有1千多至2千人會受新措施影響；他希望受影響、而又工作能力長者參加政府自力更新計劃，重返職場；至於本來因為身體殘障或健康問題而領取長者綜援人士，他就指，有關人士仍可申領綜援，而傷殘津貼亦會提供額外援助。