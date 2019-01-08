【南丫島貨輪爆炸】前海員黃國健：泵水救火或致傾側　棄船可諒解

一艘載有化學品及油的貨輪今早（8日）於南丫島近下尾嘴以南對開一海里，突然爆炸起火。船上26中，20多人墮海，其中一人被證實當場死亡，三名船員失蹤。由漁民提供的圖片顯示，貨輪陷入一片火海，濃煙直捲半空，船身更向右傾側。 本身是海員出身的立法會議員黃國健表示，裝有危險品貨輪的起火或爆炸意外，多數因船員處理不當造成；而貨輪傾側，則估計與船員泵水到起火的船艙內救火有關，屬正常的應急處理程序。至於現場相片可見，船體火勢猛烈，他認為船員以生命為優先考慮而棄船亦可以諒解。

黃國健估計，貨輪傾側料與船員泵水到起火的船艙內救火有關，屬正常的應急處理程序。（資料圖片/梁鵬威攝）

身兼工聯會副會長、香港海員工會副會長的黃國健指，灌水入起火船艙救火是常規的應急處理方法，雖可能造成船身傾側，亦無法避免。有二十年海員經驗的他又表示，同類意外並非經常發生，但過往在香港海域亦非無發生過，因經過香港海域的貨船類型眾多，裝着天然氣、礦產、化學品、乃至棉花的貨船，都有機會因儲存不當而起火，「成紮棉花如果濕咗水，溫度會上升，加上有氧氣環境，隨時會發熱起火。」

黃又表示，一般來說，船長、大副及船員等都會因應船上裝載的貨物，按守則處理貨物，避免貨物起火，「佢哋應該有專業知識儲存和處理貨物」，估計今次意外是由於個別船員處理不當造成。

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至於善後處理，黃國健稱，如果涉事貨船沒有沉沒，而漂浮在海上，船東有責任僱傭私人公司處理，「一般都會買保險，由保險公司處理。」而起火原因，黃指由於目前掌握的資料較少，需留待消防調查後才能得知。