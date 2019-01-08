【南丫島貨輪爆炸】疑躉船海上入油失火　一船員兩成皮膚燒傷

抵港貨輪接躉船入油，爆炸釀三級火！一艘途經南丫島的貨輪，於海面與連接躉船入油。入油後，貨輪發生爆炸冒煙，廿多名船員跳海逃生，造成一死兩失蹤。廿多名獲救船員主要為低溫症，四人為燒傷，一人更是身體約兩成燒傷，需留醫深切治療部。醫管局亦啟動「重大事故控制中心」協調，救援人員亦馬不停蹄撲火、搜救失蹤者。

今日（8日）早上約11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘貨輪發生爆炸起火。現場可見，油輪陷入一片火海。（漁民華哥提供圖片）

貨輪連接躉船入油 其後釀爆發

現場消息指，貨輪有25名越南籍船員。事發時貨輪正與「入油」的躉船靠近，至11時半兩船完成入油時。躉船的新加坡船員準備回自己船，怎料貨輪發生爆炸，他連同貨輪25名船員受傷。據知，貨輪與躉船進行「入油」工作時，需要交換一個人到對方的船上，而躉船的船員因走避不及，捲入事件。

船員跳海逃生 一人當不治

爆炸一觸即發，貨輪甲板火光熊熊，廿多名船員跳海逃生。事發後，警方、消防及海事處派出救援隊伍，拯救人員初時救起廿多名船員，一人證實不治，另有兩人失蹤。將其中22名越南籍及新加坡籍船員獲救，他們被送返岸上，經初步敷治後無一礙，大部分人能自行步上救護車。

兩人仍失蹤 救援人員正搜救

傷者被送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理。目前有四人因燒傷入院，當中一人留醫瑪麗醫院深切治療部，他身體逾兩成以上皮膚燒傷。另外，有一名燒傷的傷者已出院。至於其他船員，主要是低溫症送院。其中一名越南籍男傷者，他臉部臉部燒傷，頭髮亦燒焦。他送院時需戴上氧氣罩協助呼吸。目前仍有兩名船員失蹤，救援人員正馬不停蹄搜救。

醫管局啟動「重大事故控制中心」

事發後，醫管局立即啟動「重大事故控制中心」協助。而本港多宗大型災難事故，醫院管理局的亦有啟動「重大事故控制中心」（MICC），以協調救援及分流傷者的工作。包括南丫島海難事故、柴灣道奪命斜車禍、馬尼拉人質事件及港鐵縱火案等。