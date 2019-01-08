行會拍板新巴城巴加價　議員籲改善車長待遇

新巴及城巴前年8月向運輸署申請加價12%，特首會同行政會議今(8日)早決定批准城巴和新巴加價，城巴平均實際加幅7%，新巴則是加5.6%。 立法會交通事務委員會主席陳恆鑌指，兩間巴士公司過去十年未有加價，故港島交通情況有很大轉變，鐵路開通後對港島的巴士客量亦有影響。他指雖然今次城巴及新巴批准加價，但巴士公司有責任控制開支、營運成本以及開拓客源，希望巴士公司日後在路線上作調配，「次次都依賴加價並不理想。」

行政長官會同行政會議今日通過新巴及城巴加價12%的申請。（資料圖片／林若勤攝）

陳恆鑌又指，兩間巴士公司申請加價的同一時期，政府推行新交通費用補貼計劃，容易令人感覺巴士公司蠶食政府資源，「觀感上唔太好」，但對加價可以理解。

他又指，近來可預見香港經濟環境大不如前，相信市民交通費壓力會佔開銷比率更高，呼籲政府繼續為巴士公司把關，同時就交通補助降低門檻。

經民聯副主席兼行會成員林健鋒支持加價，「十年加一次不止合理，簡單離譜」。他認為即便三年加一次也不為過；又指十年間巴士公司人工有升幅，而且營運成本上升，是次加幅相當合理。

民主黨立法會議員林卓廷則希望，城巴及新巴能將加價收益用以為巴士加裝安全裝置。工聯會則認為，雖然有關加幅下調回應部分社會訴求，但仍會為勞工帶來一定經濟壓力，呼籲巴士公司善用加幅，改善車長待遇以吸引新人入行。