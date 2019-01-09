單程證審批動議「甩轆」遭取消　楊岳橋因不在席鞠躬道歉

公民黨黨魁楊岳橋原定於今(9日)立法會大會上動議「檢討單程證政策」，並建議政府在單程證議題上，盡快與中央政府設立定期協商機制、就單程證設立雙重審批機制，以及加強打擊「假結婚」。 惟在準備討論有關議題時，因楊岳橋不在會議廳，故其議案不獲處理。楊岳橋其後解釋指，當時於辦公室收看政制及內地事務局局長聶德權解釋《國歌法》的記者會直播，故未有及時到達會議廳，並就此鞠躬致歉，強調是自己大意所政，未來仍會關注單程證議題，將會就此提出私人條例草案。他及後亦有在Facebook拍攝短片，再向公眾致歉。 不過，民建聯葛珮帆隨即在網上指，「我想提動議抽左12次、等左2年半都抽唔到，竟然有議員抽到動議但係失蹤，真係千古奇聞！」

楊岳橋指，因自己不在會議廳而不能動議議案，屬其的責任，並為此鞠躬致歉。（羅君豪攝）

立法會下午討論由勞工界潘兆平提出「檢討假期政策」的議案，由工聯會何啟明提岀的修正案在不記名舉手投票下通過。當時主席梁君彥向潘兆平稱，他仍有7分鐘的發言時間，惟潘僅發言約一分鐘即表示「不打算利用發言時間」，梁君彥隨即宣布議案獲通過，並指「由於楊岳橋議員不在席，將不會處理其動議。」

由於事出突然，無論泛民和建制議員對未能討論動議感錯愕，不少建制派議員在會議廳外表示，「特登番黎講呢條」、「準備咗好多野要講架喎」，新民黨主席葉劉淑儀更向楊指「你攤Q喎」。

而當時在會議廳的立法會議員區諾軒亦表示，得知議案獲通過後，已立刻向梁君彥提岀點人數，惜為時已晚，梁君彥迅速指會議已完結。另一名在席的議員邵家臻則表示，事出太過突然，他稱下周會動議包括他提岀討論綜緩問題，但他希望就有關議題作商討，故不會將題目改至楊岳橋提岀的「檢討單程證政策」。

楊岳橋其後指，因其本人不在會議廳而不能動議議案，屬他自己本人責任，並為此鞠躬致歉。他解釋指，因當時於辦公室收看政制及內地事務局局長聶德權解釋《國歌法》的記者會直播，故未有及時到達會議廳，強調是自己大意所政，未來仍會關注單程證議題，將會就此提出私人條例草案。

楊岳橋強調，這次的教訓是在兩個重大議題中作抉擇，認為自己「明顯疏忽咗」。對於會否由其他民主派議員代為提岀其議案題目，他稱未有機會與其他人討論，會先與公民黨黨員溝通。

事件發生後，民建聯葛珮帆隨即在網上指「我想提動議抽左12次、等左2年半都抽唔到，竟然有議員抽到動議但係失蹤，真係千古奇聞！」，更加上大量 「4年可能先得一次動議機會」、「關鍵一席 」、「原來係關鍵一刻唔見人」等hashtag，似有「抽水」之嫌。