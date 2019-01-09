【國歌法】奏唱國歌屬宣誓一部分　聶德權：一點也不奇怪

政府公布《國歌條例草案》詳情，政制及內地事務局聶德權明言，奏唱國歌屬於立法會議員宣誓的一部份，而候任議員缺席奏唱國歌環節會否構成宣誓無效，則須交由要交由監誓人按實際情況及法例決定；至於延長檢控時限，聶稱是兼顧實際情況作出平衡的決定，其他法例亦有類似安排。

聶德權稱教育局會向學校發出課程指引，按照現有的制度執行，並由學校按照實際情況決定教學方法。（羅君豪攝）

《國歌條例草案》將於本周五刊登憲報，並於本月23日提交立法會首讀及二讀。條例草案內容列出九個必須奏唱國歌的場合，包括行政長官、政府主要官員、立法會議員、行政會議成員的宣誓儀式、由特區政府舉辦重大的體育賽事和法律年度開啟典禮等。

文件又指出，由於部分侮辱國歌的個案牽涉肇事者眾多，如在足球比賽中噓國歌，或者涉使用互聯網及社交媒體上發布經篡改的國歌，警方未必能在六個月時限屆滿前完成調查，為了更有效執法，草案訂定條文，延長檢控時限至警務處長發現或知悉有關罪行的日期後一年內，或事發後兩年之內。條例同時列明，國歌將納入中小學教育，包括國際學校及特殊教育學校，教育學生唱國歌、相關禮儀及國歌的歷史和精神。

聶德權在記者會上表示，候任立法會議員參選時表明擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，故在宣誓儀式加入奏唱國歌屬正常，「一點也不奇怪」，明言奏唱國歌屬宣誓的一部分，但候任議員缺席奏唱國歌會否被取消議員資格，須視乎每一宗個案的實際情況，不能一概而論，強調立法會議員監誓人會按《宣誓及聲明條例》、《基本法》104條、法庭判詞作出判斷。

至於教育國歌的問題，聶德權稱教育局會向學校發出課程指引，按照現有的制度執行，並由學校按照實際情況決定教學方法。被問到為何國際學校的學生也需要學習國歌，聶德權稱，學生在任何地方都需認識當地文化和歷史，並尊重該國的象徵和標誌，認為外籍學生學習國歌是「自然、容易理解」的事情。

倘若外籍學生在學校播放國歌期間，作出不尊重行為會否構成刑責，聶德權並未有清晰回應，又指自己難以就每個情境作出判斷是否屬違法行為。

聶德權說，《國歌法》以本地立法方式在香港實施，充分體現「一國兩制」精神；又指尊重《國歌法》的精神容易理解，相信不會影響市民生活。