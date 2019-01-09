國歌法草案倡延檢控時限　泛民：方便當局秋後算帳

政府公布《國歌條例草案》，民主派議員質疑，當局提出延長檢控期限，是為了方便「秋後算帳」，又憂慮條文模糊不清，容易令人誤墮法網。建制派議員則反駁指，延長檢控期限做法常見，並非罕例。

公民黨表明反對《國歌條例草案》，批評侮辱國歌的法律定義虛浮、抽象和主觀，市民容易誤墮法網。（羅君豪攝）

公民黨表明反對草案，批評侮辱國歌的法律定義虛浮、抽象和主觀，市民容易誤墮法網；又質疑草案建議延長檢控期，有別於《國旗及國徽條例》，方便當局秋後算帳。

該黨又批評當局諮詢意見時，未有提及會將立法會議員宣誓儀式列為奏唱國歌場合，是刻意隱瞞，憂慮日後候任議員如在奏唱國歌時不在席，會成為當局褫奪資格的借口。

民主黨則認為，草案建議延長檢控時限，增加市民的疑慮，擔心草案會成為行政機關有權用盡的法規，也可能會演變為褫奪議員資格的工具，如果當局未能釋除疑慮，民主黨就難以支持草案。

議會陣線毛孟靜則指，條例草案要求國際學校也要學習，是有權用盡；又指，希望日後的法案委員會可以召開公聽會，亦同意由公民黨法律界議員郭榮鏗競選正副主席。

經民聯梁美芬認為，草案值得支持，日後有機會宣誓就任立法會議員的人士應尊重國歌，如果出現有人因為不適或未趕及出現，不是故意或令人覺得不尊重或侮辱國歌，就不會違法。（羅君豪攝）

建制方面，經民聯梁美芬認為，草案值得支持，認為議員宣誓是否有效，法庭會有最終裁決，相信法庭或獨立第三方可以判斷出議員的行為是否不尊重國歌；又指過往判決顯示，法庭對宣誓已有嚴格規定，相信如果即將宣誓人士侮辱國歌，屆時要求亦與宣誓的要求一致，從政治和法律層面，議員都不能冒犯國歌。



至於延長檢控期限，梁美芬表示，以往亦有條例因取證困難等，會延長檢控時限，今次並非例外。她又說，過往大型事件需長時間檢控，群眾行為往往取證困難，所以有需要延長檢控時限。

民建聯亦表示支持草案，認為可以釋出尊重國歌的清晰訊息，又指蓄意貶損國歌的人才會受到刑罰，市民毋須過份擔心；又認為，立法會作為建制核心組成部份，議員宣誓時奏唱國歌能體現一國兩制的意義；又指擔心奏唱國歌時不在席會被褫奪資格的人，心中有鬼，令人懷疑是否真心宣誓。

工聯會同樣表示支持草案，認為草案已適應香港實際情況，希望社會理性討論，不要危言聳聽。工聯會立法會議員黃國健指，國歌法條例草案建議延長檢控時限，可提高阻嚇力，提醒市民不要以身試法，無可厚非。