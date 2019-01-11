【收緊長者綜援】柯創盛、鄺俊宇撐跨黨派反對：讓特首知不得民心

政府早前宣布，由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲，特首林鄭月娥昨日（10日）在立法會回答環節上，回應應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。 民建聯柯創盛和民主黨鄺俊宇出席港台節目《千禧年代》時都表示，立法會需跨黨派向林鄭表達反對措施。鄺指，立法會要為長者取回應有福利，不同黨派需一同努力「逼佢（林鄭）埋牆角」。柯則表示，「要俾特首知道，措施係不得民心」，又認為，措施雖然即將實施，但並非沒有辦法補救，建議可考慮透過關愛基金等補漏拾遺措施。

柯創盛表示，「要俾特首知道，措施係不得民心」，又認為，措施雖然即將實施，但並非沒有辦法補救，建議可考慮透過關愛基金等補漏拾遺措施。（資料圖片）

柯創盛表示，未來老齡人口增加，政府應檢視人口政策及不同行業的退休安排，但不能單單因此而收窄長者綜援年齡，「你將退休年齡推到65歲，需要更多資料支持，需要考慮不同行業嘅再聘用能力。」他又指，目前政府就業支援不理想。

柯又認為，現有措施並非無法補救，「辦法總比困難多，現在正是考驗問責團隊和林鄭間的溝通」，認為透過關愛基金等方法，可做到補漏拾起遺。

鄺俊宇則稱，事件令人思考「法定退休年齡」政策。他又指，繼續推動就業計劃，與修改領取長者綜援年齡是兩回事，促請政府「可以給長者一個好的晚年」。他認為，要林鄭撤回措施困難，跨黨派應考慮如何向政府表達不滿，讓市民取回應有福利。

至於未來財政預算案投票時會否改變意向，出席同一個節目的新民黨容海恩表示，她會更加審慎，「如果裡面有接受唔到嘅條款，要睇接受唔到嘅程度有幾大。」柯創盛則表示，任何有利民生的措施都要推動，但以後要看整份預算案的影響。上次預算案投棄權票的鄺俊宇就認為，下一份預算案如何投票，立法會議員必定會與今次事件掛鉤。