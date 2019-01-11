【收緊長者綜援】鄺俊宇嘲建制派成苦主　容海恩批：是人性問題！

政府早前宣布，由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲。特首林鄭月娥昨日（10日）在立法會問答環節上，回應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。 立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇出席港台節目《千禧年代》時，對支持預算案的建制派議員感冤屈，笑言「可以組成林鄭苦主大聯盟」，強調當初立法會福利事務委員會一致通過擱置政府提出的收緊長者綜援年齡措施。 容海恩出席同一電台節目時表示，60歲就是老人家，與長者有否工作能力不是兩回事，認為長者「勞動了大半個世紀，佢當然可以投入勞動市場，但人一生應該有退休、休息、同家庭享樂嘅時間……不是因為長者人數增加，就要削減，呢個係人性問題！」

鄺俊宇指對支持預算案的建制派議員感到冤屈，笑言「可以組成林鄭苦主大聯盟」，強調當初立法會福利事務委員會一致通過擱置政府提出的收緊長者綜援年齡措施。（資料圖片/林若勤攝）

同樣有份支持財政預算案的民建聯柯創盛則表示，預算案中考慮到綜援雙糧、派錢及長者醫療卷加碼等民生措施，「我冇辦法唔批」，而900多頁的預算案中，提及收緊長者綜援年齡的內容只有一頁，他就認為林鄭的說法「不公道」。

容海恩表示，很多議員一致關注該項目，有關的委員會、地區、立法會都不認同「向長者開刀 」，又認為特首言論過激，「（林鄭）佢用自己作比較，地區好大反應，好多領綜援的長者在基層打滾很多年，60歲後未必找得到工作，希望特首知道佢地難處。」她又質疑，雖然未來30年60歲以上長者數量會增加，但支援上仍需提供，「需全套去睇，其他配套是否足夠。

容海恩又稱，特首指議員支持財政預算案，事實上議員是視乎其他福利政策、教育和科技支援，「一句話你有份批……唔應該將（議員支持）財政預算案一籃子去睇。」

對於林鄭早前表示，自己也超過60歲，同樣在工作，鄺俊宇就批評，並非每個人都像林鄭一樣「老當益壯」。而林鄭稱建制派支持收緊長者綜援措施，他就指， 「林鄭嘗試耍小聰明」，因立法會福利事務委員會早已通過擱置措施，「我為兩位同事（容海恩、柯創盛）冤屈、可憐。」他又指，「依家你讓長者拿健全成人金額，當你節省一億，但一個工程填海超支，可能都不止啦。」他也擔憂沒有相關替代福利之下，很多長者「手停口停」，並關注有學者指出，收緊措施重返1997年前水平，可能違反《基本法》。