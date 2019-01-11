人類野豬屢衝突　議員倡獵殺　關注組憂無效　居民：清垃圾可杜絕

特首林鄭月娥早前出席立法會答問環節時，鄉議局劉業強指野豬經常走入鬧市並「游水過海」，擔憂市民遇襲。 中西區山頂選區區議員、自由黨楊哲安今早接受港台節目訪問時表示，野豬經常在區內出沒，活動範圍大、行動快，自己亦曾被年幼野豬「咬腳」，認為有需要啟動野豬狩獵隊，以「激進行動」處理野豬問題。香港野豬關注組受訪時則表示，過往每年狩獵隊獵殺野豬數目只有40隻，質疑長遠效率不如漁護署絕育的做法。 而有身為市區居民的聽眾表示，以往社區有野豬出沒，到垃圾站附近覓食，但食環署將垃圾站圍封，情況已經杜絕，認為只要在市區阻隔吸引野豬的食物源頭，已可避免野豬與人類衝突。

關注組呼籲市民不要餵野豬，而令野豬改變習性，「好心做壞事」；又指近年鄉郊地區不斷發展，許多山頭都建造房屋，令野生動物日益常見，人類及野豬都需時間適應新環境。（資料圖片）

人豬衝突不斷，楊哲安表示，目前野豬生活範圍大，行動快，區內野豬的活動範圍更可循郊野公園一直連接到南區，「堅尼地城電車路有……係水塘游水都有，同我哋一般認為在山頭揾食嘅概念已經不同」。他又指，由於野豬依賴廚餘生存，未來也只會傾向到社區「揾食」，與人類摩擦的情況會繼續發生；他又同意開放野豬狩獵，「有街坊夜晚落街跑步都唔敢、一係遇到野豬，一係就啲豬搞到垃圾滿地都係，衛生非常惡劣」。

然而，有家住野豬出沒地區的聽眾就分享，過往區內常有野豬到垃圾站覓食，皆因垃圾站開放式設計吸引野豬，惟後來向食環署反映後，署方將垃圾站圍封，現已沒有再吸引野豬出現。

香港野豬關注組接受訪問時則指，有人認為應引入天敵，但野豬最大天敵，除了其他老虎等猛獸外就是人類，一般野豬都會懼怕人類。關注組呼籲市民不要餵野豬，而令野豬改變習性，「好心做壞事」；又指近年鄉郊地區不斷發展，許多山頭都建造房屋，令野生動物日漸常見，人類及野豬都需時間適應新環境。關注組又贊成漁護署將市區生活的野豬搬遷到郊野，及為野豬絕育的做法，認為近年實際野豬數目或沒有顯著增加，只是更多在人類生活範圍出沒，而署方每年可為約40隻野豬絕育，長遠來說，比獵殺效果更好。

關注組強調，野豬可以在郊野公園找到食物，而且大部分是怕人，許多野豬是因為人為因素或環境轉變，沒有食物才走入社區。