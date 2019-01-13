【收緊長者綜援】羅致光明赴立會會議　迎戰建制泛民夾擊

政府將於由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲。特首林鄭月娥日前在立法會問答環節上，回應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。勞工及福利局局長羅致光明天（14日）將會出席立法會福利事務委員會會議，料會被大批議員「圍攻」。 立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇表示，將於1月28日就事件召開特別會議，正邀請羅致光出席會議，會以一切可行方法向政府施壓，促政府撤回收緊長者綜援門檻安排。 容海恩表示，她和其他建制派議員已預備好，就調整長者綜援年齡追問羅致光。她又表示，自從林鄭爆出「議員批准論」後，特首辦主任陳國基曾致電給她，重申林鄭的說法並非有意圖擺任何人「上枱」。

容海恩表示，她和其他建制派議員已預備好，就調整長者綜援年齡追問羅致光。（資料圖片/盧翊銘攝）

林鄭月娥上周三爆「議員批准論」後，社會高度關注調高長者綜援年齡事宜，各黨派會有何招數「招呼」羅致光？立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇表示，將於1月28日就事件召開特別會議，正邀請羅致光出席會議，會以一切可行方法向政府施壓，促政府撤回收緊長者綜援門檻安排。鄺又表示，委員們相當關注事件，要求政府煞停有關措施，找出解決方法。

人民力量陳志全則指出，在去年特別財務委員會上，有建制派議員發現政府建議修改長者綜援年齡的決定，並就此去信政府，認為建制派批評「議員批准論」是站不住腳。他表明明天將在會上追問羅致光，又重提民主派邀請建制派合作一事，惟建制派拒合作，他笑指泛民有關招數已收到效果，「嚇佢（政府）半句都唔敢，政府已睇穿佢哋（建制派）。」

容海恩：陳國基曾事後致電解釋

容海恩表示，她和其他建制派議員已預備好，就調整長者綜援年齡追問羅致光。她再次批評政府把建議綑綁在《撥款條例草案》的做法，認為必需在作出決定之前，廣泛諮詢公眾。她又表示，自從林鄭爆出「議員批准論」後，特首辦主任陳國基曾致電給她，重申林鄭的說法並非有意圖擺任何人「上檯」，並沒有就言論事件。至於泛民就事件邀請建制派合作，容海恩表示，雙方可合作要求政府撤回在2月1日落實調高長者綜援年齡，但不會以否決今年《撥款條例草案》作為籌碼，「呢個兩回事」。