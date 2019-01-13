【收緊長者綜援】邵家臻料政府正思考補救措施　勞工處角色或加強

社署早前公布下月起調高領取長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來社會爭議。社福界立法會議員邵家臻今（13日）表示，曾與勞福局局長羅致光有討論過相關事宜，並引述對方回應指，承認措施推行時間較為急促、或要拉慢節奏。邵家臻預料，政府正思考作出相關補救措施。

社福界立法會議員邵家臻（資料圖片）

邵家臻：預料政府正思考作出相關補救措施

政府將於由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲。社福界立法會議員邵家臻今（13日）表示，昨日出席社福界與財政預算案諮詢會前，與勞福局局長羅致光有討論過相關事宜，他引述對方回應指，承認新措施推行時間較為急促、或要拉慢節奏，羅又提及勞工處就長者就業支援角色有待加強。他續說，預料政府正思考作出相關補救措施。

林正財料社署或向無法工作的長者提供補貼 邵家臻對措施成效存疑​

然而，行會成員、安老事務委員會主席林正財今出席港台節目《城市論壇》時表示，料社署按政策改動或會推出優化措施，向沒有工作能力或身體狀況不適合工作的長者，提供相關補貼。

邵家臻則指出，若長者基於身體不適而無法工作，按理應可申領健康欠佳或殘疾人士類別，而上述類別在新措施下亦不受影響，對相關優化措施成效存疑。

立法會福利事務委員會明天將舉行會議，有議員已去信要求討論長者綜援事項，屆時羅致光亦會出席。