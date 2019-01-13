【收緊長者綜援】撐煞停措施？　林正財拒表態：相信政府會考慮

政府將於由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲。特首林鄭月娥日前在立法會問答環節上，回應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。 關注綜援低收入聯盟成員歐陽達初批評，政府調高領取長者綜援，實為刻薄長者，逼使60至64歲長者就業。行會成員、安老事務委員會主席林正財今天出席《香港電台》節目《城市論壇》時指出，政府的政策原意並非如此。被問到是否支持煞停落實新措施，林正財拒表態，僅稱相信政府不是鐵板一塊，聆聽社會聲音和討論後會一併考慮。

張超雄質疑政府根本沒研究過60至64歲長者的特徵，是否能支撐到現在的工作環境。（鄭子峰攝）

張超雄：貧窮長者難如林鄭工作至六十多歲

工黨立法會議員張超雄指出，終審庭就限制新移民領取綜援已有案例，他認為調高領取長者綜援的年齡或違反《基本法》36條，他表示擔心政策或受到法律挑戰。他指出，很多活在貧窮下的長者，都是從事體力苦動工作，例如保安、清潔工等，他質疑政府根本沒研究過60至64歲長者的特徵，是否能支撐到現在的工作環境。

對於特首林鄭月娥提到自己超過60歲，亦每天工作十多小時，張超雄批評權貴只以自己的處境和角色決定社會政策，「唔係個個（長者）都可以好似林鄭」，他續指很多從事體力勞動工作的人士，年老後身體或「退化得好緊要」。

歐陽達初批評，政府調高領取長者綜援的年齡，實為刻薄長者，逼使60至64歲長者就業，達致延長退休年齡至65歲的政策目的。林正財則反駁，政府政策原意並非如此，他指政府不是借調整領取長者綜援年齡，令長者就業，而是政府希望把退休年齡延至65歲，故把領取長者綜援的年齡順延至65歲。

被問到是否支持煞停落實新措施，林正財拒表態，僅稱相信政府不是鐵板一塊，聆聽社會聲音和討論後會一併考慮。他又認為，希望今次事件，可引發社會思考長者就業問題，解決職場歧視長者的問題。

林正財指社會福利署亦會「優化措施」，若60至64歲的長者真的不適合工作，社署會以寬鬆手法處理。（鄭子峰攝）

團體憂有長者輕生控訴

「長權」成員林宗祐則認為，調整長者綜援年齡，令部分60至64歲長者非自願性加入就業市場，他指政府把退休年齡延至65歲，隨著長者的平均壽命愈來愈長，他擔心「會唔會有一日70歲先係長者」。他又指長者在步入老年後，人體和生理會退化，倘再從事勞力工作，長者或會「做死」，他又擔心或有長者以輕生作控訴。

對於有聲音希望以關愛基金補貼差額，張超雄批評做法本末倒置，「（綜援）制度好地地，但（政府）要打爛佢。」林正財則指，社會福利署亦會「優化措施」，若60至64歲的長者真的不適合工作，社署會以寬鬆手法處理。

歐陽達初批評，政府調高領取長者綜援的年齡，實為刻薄長者，逼使60至64歲長者就業。（鄭子峰攝）