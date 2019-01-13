【政壇諸事町】社區前進擬戰大南區補選　民主派總動員撐場　　

政府早前刊憲，宣布將就油尖旺區議會大南選區，因區議員經民聯莊永燦逝世而出缺的議席進行補選。民主動力早前已成功協調由社區前進李國權，積極考慮參加大南選區補選。 民主派多名立法會議員和區議員今(13日) 聯同李國權擺街站，為對方「撐場」，更大讚李國權用心落力服務社區，希望他能帶領當區不斷前進。

適逢今年為豬年，范國威一到場即大顯身手，在書法紙上繪畫豬和野豬的圖案，祝賀大家「家肥屋潤」。(洪嘉徽攝)

立法會議員毛孟靜、范國威、邵家臻、張超雄、葉建源以及區議員余德寶、楊彧等今(13日) 聯同社區前進成員擺街站，為市民寫揮春賀新春，同時亦為社區幹事李國權「撐場」。適逢今年為豬年，范國威一到場即大顯身手，在書法紙上繪畫豬和野豬的圖案，祝賀大家「家肥屋潤」，而毛孟靜更建議范國威寫上「保護野豬」的字句。

工黨李卓人即席寫上「家肥人fit」的書法，笑稱李國權「又肥又fit」。(洪嘉徽攝)

邵家臻表示，自己居住在太子，每天早上都看到社區前進的成員擺街站，稱他們會帶太子、旺角區不斷前進。毛孟靜則指，李國權一直盡心盡力為大家前進，另外她希望大家對動物有保護意識，希望政府會三思。工黨李卓人亦即席寫上「家肥人fit」的書法，笑稱李國權「又肥又fit」，同時他祝賀市民新一年加人工，亦批評羅致光指最低工資會「跑贏」通漲屬「搵笨」。

社區前進大南組織幹事李國權表示，自己過去8年透過地區倡議與不同居民建立關係，他認為社區要慢慢與居民接觸，將現時政府政策，民生保障和事項解釋給居民聽，讓他們明白爭取民主的重要性。(洪嘉徽攝)

前立法會議員梁國雄則稱，自己的新年願望是特首林鄭月娥將申領長者綜援的最低年齡規定由60歲上調至65歲一事不會發生，「要大家一齊嘈佢，畀心機做」，不要讓老人家受苦。

社區前進大南組織幹事李國權表示，自己過去8年透過地區倡議與不同居民建立關係，他認為社區要慢慢與居民接觸，將現時政府政策，民生保障和事項解釋給居民聽，讓他們明白爭取民主的重要性，以及要捍衛自己的權利，他期望每位居民都找到自己在社區的角色。