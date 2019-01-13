【村代表選舉】何偉航落敗：會檢討選舉工程　為未來的路繼續努力

第二場鄉郊代表換屆選舉今日(13日)在離島、葵青、西貢、大埔、屯門、元朗等地區選出多名原居民代表和居民代表。《綠色鄉村約章》三名成員何潔儀、David Newbery及Herve Bouvresse將角逐居民代表，而工黨常委何偉航則參選西貢北約高塘原居民代表。 投票於晚上七時結束，總投票率為達62.12%。參選北港新村居民代表的何潔儀以87票之差落敗。而何偉航亦未能勝出是次選舉，他在facebook上表示，會好好檢討這次的選舉工程，為未來的路繼續努力。何偉航接受查詢時表示，這次的選舉結果是其預期之內，他稱未來仍會繼續監察鄉委會運作，與相同理念的原居民作多點倡議工作。

村代表選舉投票於晚上七時結束，總投票率為達62.12%。(資料圖片/鄭子峰攝)

截至下午五時，居民代表的總投票率達51.07%，而原居民代表的總投票達49.77%。截止晚上七時，原居民代表選舉投票率達60.59%，居民代表選舉達64.3%。在48 ,476名選民中，共有30,113名選民投票，整體投票率為62.12%。

報名參選西貢鄉委會北港新村居民代表的《綠色鄉村約章》成員何潔儀為一名家庭主婦，其對手是退休人士的李立權。最終何潔儀獲23票，其對手則獲110票，以87票之差落敗。

參選北港新村居民代表的何潔儀以87票之差落敗。(資料圖片/林若勤攝)

提倡「土地有限、丁權無限」、競選西貢北約高塘原居民代表的何偉航，其主要對手丁權的黃來生。他稱自己希望向社會釋出善意，成為一個溝通的橋樑，讓原居民及社會討論丁權的處理方法。最終何偉航獲7票、其主要對手黃來生獲47票，另一名候選人黃建文則獲20票。何偉航其後在facebook表示感謝所有支持他的同路人，他自己雖然落敗，但會好好檢討今次我的選舉工程，為未來的路繼續努力，他更引用新亞院歌「艱苦我奮進，困乏我多情」。

何偉航接受查詢時表示，這次的選舉結果是其預期之內，未來仍會繼續監察鄉委會運作，與相同理念的原居民作多點倡議的工作，如討論「丁權截龍」等議題。何偉航強調對象並非針對原居民，而是後面的貪婪的一群，他將會利用網上方法和其他場合，反映真實原居民的意見。

另《綠色鄉村約章》成員之一的Herve Bouvresse亦連任浪徑居民代表失敗。