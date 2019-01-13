【村代表選舉】居民代表選舉今舉行　綠色鄉村約章成員稱勝算難料

第二場鄉郊代表換屆選舉今日舉行，將會在離島、葵青、西貢、大埔、屯門、元朗等地區選出695名居民代表。 立法會議員朱凱廸早前與司馬文發起《綠色鄉村約章》，聯同北港新村何潔儀、上水鄉廖偉濂、海下David Newbery及浪徑Herve Bouvresse參與選舉，其中朱凱廸無法入閘參選，司馬文上周亦敗化收場。成員之一的何潔儀接受《香港01》訪問時表示，作為選舉素人的她難以評估勝算，為盡力而為，並已邀請關心鄉村事務的立法會議員朱凱廸及前專業議政立法會議員姚松炎站台拉票。

立法會議員朱凱廸早前與司馬文發起《綠色鄉村約章》，聯同北港新村何潔儀(左一)、上水鄉廖偉濂(左三)、海下David Newbery(左二)及浪徑Herve Bouvresse參與選舉

今屆鄉郊代表選舉將會在600多條鄉村中，選出695名居民代表及56名街坊代表，其中坑口、沙田、大埔等在上周日已率先舉行換屆選舉。位於檳榔灣競逐居民代表的民主派南區區議員司馬文，僅得12票，不敵對手劉運明的110票。

今屆選舉較為注目的是，由立法會議員朱凱廸司馬文發起《綠色鄉村約章》，聯同北港新村何潔儀、上水鄉廖偉濂、海下David Newbery及浪徑Herve Bouvresse參選，推動鄉事選舉民主化，惟最終僅得馬司文及其餘三人能夠成功入閘。

成員之一的何潔儀表示，作為選舉素人她難以評估勝算，為盡力而為。(資料圖片/林若勤攝)

其中報名參選西貢鄉委會北港新村居民代表的素人何潔儀是一名家庭家庭主婦，其對手是報稱退休人士的李立權。何潔儀接受訪問時表示，參選期間以逐家逐戶拍門的方式拉票，目前已接觸約七成村民，他們大多持友善的態度，過程大致順利。不過，她慨嘆有幾位村民以政治立作區分，不願與她作理性溝通。被問到預計得到多少選票，她稱難作評估，會盡力而為。