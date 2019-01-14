【收緊長者綜援】不可能撤回？邵家臻收近萬聯署：將不可能變可能

政府於今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡由60歲上調至65歲，勞工及福利局局長羅致光早上出席電台節目時強調，政策實際上已討論多時，撤回機會「接近不可能」。 社福界議員邵家臻表示，他與工黨張超雄發起擱置新綜援年齡實施的網上聯署，至今已收到8,100個簽名。 邵家臻將於周三立法會會議上提出檢討綜合社會保障援助計劃議案。他表示，已去信所有議員，爭取支持於周三通過其議員議案，至今收到的反應積極，「佢（羅致光）話收回微乎其微，但我話畀佢知，政治就係將不可能成為可能，星期三通過我嘅議案係『大乎其大』」。

邵家臻表示，聯署由本月十日晚上發起至今，共收集到8,100個簽名，他表示會於周三把聯署交予政府，讓政府知道社會群情洶湧。

邵家臻將於周三舉行的立法會大會上，提出檢討綜合社會保障援助計劃議案，張超雄亦會提出修訂，要求擱置上調長者綜援合資格年齡的決定。邵形容議案通過的機會「大乎其大」，又說：「佢（羅致光）話收回微乎其微，但我話比佢知，政治就係將不可能成為可能。」

被問到有否向建制派拉票，他指民建聯、工聯會、新民黨等政黨在接受傳媒查詢時，均表示支持擱置，他稱會聯絡建制派議員，確保他們支持其議案，強調對議案獲通過感樂觀。他表示若議案通過，將邀請所有支持議案的議員，到特首辦與特首林鄭月娥會面。

贊同不動用關愛基金 邵家臻：不是用來關愛高官「補鑊拾遺」

對於羅致光表示動用關愛基金「補漏」的機會非常微，邵家臻直言，關愛基金原意是關愛基層市民和補漏拾遺，但不是關愛高官「補鑊拾遺」。

羅致光說會研究調整領取綜援的入息豁免，張超雄批評豁免制度完全脫節，因按現時制度，月入少於八百元的綜援受助人可以全數「落袋」，其後801元至4,200元的收入，只獲半額豁免，形容做法不能鼓勵綜援受助人就業。他認為需全面改革綜援制度，而非單單調整入息豁免。