【收緊長者綜援】召開特別會議前先擱置措施　羅致光：我做唔到

社署早前公布下月起調高領取長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來社會爭議。立法會福利事務委員會會議今（14日）討論相關事項，勞福局局長羅致光現身解話，強調政策原意並非強迫長者工作，惟議員要求在召開特別會議前，須先擱置相關措施，「呢個我做唔到。」

羅致光指，在召開特別會議前須先擱置相關措施，「𠵱個我做唔到。」（洪嘉徽攝）

社署早前公布，將於2月1日起調高領取長者綜援門檻，合資格申領年齡由60歲上調至65歲。立法會福利事務委員會會議今（14日）討論相關事項，不論建制及泛民議員亦表明反對推行相關措施，批評政府做法涼薄、沒有諮詢；委員會決定，將於本月28日召開特別會議，討論政府收緊申領長者綜援年齡至65歲，屆時羅致光亦會出席，議員郭家麒要求月底召開特別會議前，政府須先擱置相關措施。

羅致光：沒計劃制定法定退休年齡

勞工及福利局局長羅致光表示，政策原意並非強迫長者工作，「唔駛擔心去迫佢哋做嘢」，而當局去年把「中年就業計劃」改為「中高齡就業計劃」，以支援長者就業，但目前沒有計劃制定法定退休年齡。

要求特別會議前先擱置措施 羅致光：我做唔到

他續說，隨政策公布後近日社會上有不同的具體建議，當局會考慮相關建議的可行性，但就議員郭家麒要求在召開特別會議前，須先擱置相關措施，「呢個我做唔到。」