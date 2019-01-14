【收緊長者綜援】建制泛民聯手反對新措施　批政府涼薄、要求剎停

社署早前公布下月起調高領取長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來社會爭議。立法會福利事務委員會會議今（14日）討論相關事項，不論建制及泛民議員亦表明反對推行相關措施，批評政府做法涼薄，要求當局懸崖勒馬。 其中社福界議員邵家臻亦翻查記錄指，立法局在1999年曾討論過綜援事項，時任立法局議員的勞福局局長羅致光明言，盼政府官員不要只看平均數字，而要親身跟申領綜援的單親家庭、跟他們傾談，邵家臻說：「羅局長還是係羅議員嘅時候，佢係講返啲人話。」 另外，立法會福利事務委員會主席將於本月28日召開特別會議，討論政府收緊申領長者綜援年齡至65歲，羅致光強調若要先擱置措施「我做唔到」。

社署早前公布，將於2月1日起調高領取長者綜援門檻至65歲。（資料圖片）

社署早前公布，將於2月1日起調高領取長者綜援門檻，合資格申領年齡由60歲上調至65歲。立法會福利事務委員會會議今（14日）討論相關事項。

建制泛民聯手反對新措施 狠批政府沒諮詢

在會議上不論建制及泛民議員亦表明反對推行相關措施，直斥政府做法涼薄。勞工界議員陸頌雄批評，政府從未就相關政策進行諮詢，做法沒有良心，要求政府先擱置政策。民建聯議員梁志祥亦斥，政府推行相關措施並沒有社會基礎，要求撤回。

邵家臻翻查羅致光記錄：係羅議員嘅時候，佢係講返啲人話

社福界議員邵家臻亦翻查記錄指，立法局在1999年曾討論過綜援事項，時任立法局議員的勞福局局長羅致光明言，盼政府官員不要只看平均數字，而要親身跟申領綜援的單親家庭、跟他們傾談。

邵續說，反觀現時政府推行相關政策前，卻沒有向社福界人士作任何諮詢工作，「羅局長還是係羅議員嘅時候，佢係講返啲人話」，要求政府撤回相關決定。工黨議員張超雄亦指，要求在立法會召開特別會議前，當局應先擱置相關政策。