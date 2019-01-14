【收緊長者綜援】羅致光60歲中年論被洗版　邵家臻：想法匪夷所思

勞工及福利局局長羅致光今(14日)早出席電台節目時表示，「長者綜援的合資格年齡由60歲上調至65歲」的政策，要政府撤回「接近不可能」，又指動用關愛基金補貼受影響人士的機會「微乎其微」。 為加強說服力，羅致光更稱社會對長者年齡的定義改變是國際大趨勢，香港已經落後，「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。」此話一出，網上隨即群情洶湧，不少網民批評羅致光的說話「涼薄」，更有網民戲謔「其實做官駛唔駛通過智力測驗？」 社福界立法會議員邵家臻批評羅致光「講多錯多」，他認為若要重新定義長者的年齡，政府早應該在去年的《安老服務計劃方案》提出，而非現在卻突然「出嚟講」，而理由更是匪夷所思，「佢不如調高至200歲，100歲至算中年啦」。

社署早前公布，將於2月1日起調高領取長者綜援門檻至65歲。（資料圖片）

特首林鄭月娥上周四爆出「議員批准論」後，政府調高長者綜援年齡的議題重新發酵。勞工及福利局局長羅致光連日急急「拆彈」，不過他今(14日) 出席電台節目的一句話，又再度引起外界熱議。

羅致光在節目上表示，政府撤回「長者綜援的合資格年齡由60歲上調至65歲」的政策「接近不可能」，但他自己樂意與議員探討以一切可行方法協助60至64歲的人士，亦會研究為調高60至64歲長者綜援豁免金額。他稱，社會對長者年齡的定義改變是國際大趨勢，香港已經落後，「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。」

立法會議員邵家臻回應時批評羅致光「講多錯多」，他稱若政府要重新定義長者的年齡，應該在去年的《安老服務計劃方案》提出，「唔係個時唔講，宜家突然出黎講」。(洪嘉徽攝)

此話隨即引起網上極大迴響，不少網民批評局長「涼薄」，有網民稱「香港有幾多個120歲既人？」、「咁不如退休年齡改到 100 歲啦」、「標準工時全世界做緊，香港無好落後又唔見你做。」更有指「其實做官駛唔駛通過智力測驗？」

社福界立法會議員邵家臻回應時則批評羅致光「講多錯多」，他稱若政府要重新定義長者的年齡，應該在去年的《安老服務計劃方案》提出，「唔係個時唔講，宜家突然出黎講」。他稱羅致光更以此匪夷所思的理由，「佢不如調高至200歲啦」，直指其言論無太大意思。

邵家臻續指，稱政府強調不會撤回方案，但會否有延期或過渡方案的考慮？如延後措施三年。對於羅致光指會研究為調高60至64歲長者綜援豁免金額，邵認為是微不足道，他強調現時的問題是勞動市場不聘請60歲以上人士，他稱「政府不應在人身上下功夫，而是要在市場方面下功夫。」