【法律年2019】獲邀訪問鄭若驊目不斜視答：I have no comment！

律政司司長鄭若驊去年底在接受傳媒訪問時，籲記者「文明啲」，被指說法不尊重記者。鄭若驊今天出席法律年度開啟典禮，她離開時有記者上前邀請她接受訪問，她目不斜視地說了一句「I have no comment!」便離開，未有回應任何提問。 前律政司司長、資深大律師袁國強亦有出席典禮，他離開時笑容滿面接受傳媒訪問，被問到鄭若驊未有就UGL案諮詢獨立法律意見，袁國強笑言：「不在其位，不謀其政，祝大家新年快樂！」他又指過往律政司司長卸任後亦不會評論繼任人，故他會承傳此傳統。

鄭若驊今天出席法律年度開啟典禮，她離開時有記者上前邀請她接受訪問，她目不斜視地說了一句「I have no comment!」便離開，未有回應任何提問。（盧翊銘攝）

法律年度開啟典禮今天下午於香港大會堂舉行，鄭若驊離開時有記者上前邀請她接受訪問，她目不斜視地說了一句「I have no comment!」便離開，未有回應任何提問。

至於前司長袁國強被問到鄭若驊未有就UGL案諮詢獨立法律意見時，他笑言：「我唔會答啦，我都係呢個答案。」他又指過往律政司司長卸任後亦不會評論繼任人，故他會承傳此傳統。

蔡維邦：UGL案與僭建案性質完全不同

資深大律師蔡維邦早前獲律政司委聘，就鄭若驊和其丈夫潘樂陶涉及僭建一案提供獨立法律意見，他表示意見是按政府提供的資料作出，他又指在此案上，政府是其顧客，他不能披露案件的資料和獨立法律意見的理據。

資深大律師、大律師公會前會長陳景生則表示，他就UGL案的意見與公會立場一致，認為法律判決不只要公正，亦要讓人看到是公道。（盧翊銘攝）

至於鄭若驊未有就UGL案諮詢獨立法律意見，但僭建案有諮詢獨立法律意見，被問到是否雙重標準，蔡維邦指兩案性質十分不同，他指若律政司有諮詢獨立意見，相信公眾會比較清楚整個決定不檢控的過程，若沒有諮詢獨立意見，這就是律政司的決定。

陳景生質疑《國歌法》為何需兩年檢控期限

資深大律師、大律師公會前會長陳景生則表示，他就UGL案的意見與公會立場一致，認為法律判決不只要公正，亦要讓人看到是公道，律政司做法是「值得遺憾」，「相信好多時唔係話自己做得對與錯，最緊要令人信服，法律上不只做到公正裁決，一定要比人睇到係公道，律政署嘅處理係值得遺憾」。

他又指，對於鄭若驊的評價，相信每人心中都有一把尺，不過他指諮詢獨立法律意見的做法一改過往的作風，「對唔對就公道正在人心」。

《國歌法》正展開立法程序，其中檢控期限由一般的半年，延長至兩年，惹起社會關注。他認為沒有理由《國歌法》需要特別長的時間作檢控，「好多assault都可以六個月做到，點解呢個（《國歌法》）要咁樣做？」