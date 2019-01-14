【法律年2019】談法官被辱罵　鄭若驊：有證據定採法律行動

近年多次有人因不滿法庭判決，辱罵法官為「狗官」，甚至作出刑事恐嚇。律政司司長鄭若驊今日（14日）在法律年度開啟典禮上回應有關議題，她致辭時指有些人僅因為裁決的結果不合其心意，便無理地肆意抨擊、甚至惡意中傷某些法官，令人感到可惜，又形容這些言行不能容忍，如證據充分和情況合適，定當採取法律行動應對。 大律師公會主席戴啟思致辭時提到某些對法官作出的「莫須有」指控仍未停止，他指除非這些指控得到及時、有效的反駁，否則這些指控將會侵蝕公眾對司法機構的信任。

鄭若驊致辭時指，有些人僅因為裁決的結果不合其心意，便無理地肆意抨擊、甚至惡意中傷某些法官，令人感到可惜，又形容這些言行不能容忍，如證據充分和情況合適，定當採取法律行動應對。（盧翊銘攝）

鄭若驊致辭時指有些人僅因為裁決的結果不合其心意，便無理地肆意抨擊、甚至惡意中傷某些法官，令人感到可惜，又形容這些言行不能容忍，如證據充分和情況合適，定當採取法律行動應對。

戴啟思則以大律師專業的獨立性為主題發表演講，他指去年的法律年度開啟典禮，終審法院首席法官馬道立已明確指出，香港共享的憲政資產是一個獨立司法機構，法官與裁判官每天均行使著《基本法》所賦予他們及法院的審判權。

其中能夠展現大律師專業獨立性的，就是當大律師公會執行委員會偶爾就法律議題發出公開聲明。他續指，大律師發聲有時是因為一些法院對裁決的批評意見，以及一些質疑法官獨立與中立的言論，亦有時是因為坊間就某一案件流傳著明顯錯誤的資訊，甚或乎就個別法官作出人身攻擊。

戴啟思：對法官「莫須有」指控仍未停止

戴啟思指，上一任公會主席去年已探討過此議題，但今天「無悔」再次談及此議題，因某些對法官作出的「莫須有」指仍未停止，他指除非這些指控得到及時、有效的反駁，否則這些指控將會侵蝕公眾對司法機構的信任。

大律師公會近年對不少公眾法律議題積極發聲，例如一地兩檢等，戴啟思說這種做法已沿襲多年，不過他慨嘆人們就一個涉及政治的法律議題持一定意見，而其意見與大律師專業與之相左，就被指為「玩弄政治」。（盧翊銘攝）

大律師公會近年對不少公眾法律議題積極發聲，例如一地兩檢等，戴啟思說這種做法已沿襲多年，不過他慨嘆人們就一個涉及政治的法律議題持一定意見，而其意見與大律師專業與之相左，就被指為「玩弄政治」。

戴啟思保證，大律師專業信奉「法律面前，人人平等」，法律並不會因某一政治立場或態度而有所改變。他指現時當行政或立法機關無法處理一些事情之時，特別是涉及《基本法》條文時，都會來到法庭門前，他因此感到欣慰，因這對於一個有成文憲法的社會而言，代表著「一些確切有效、可執行的權利」。

彭韻僖：因政治立場抨擊法官令人遺憾

香港律師會會長彭韻僖致辭時亦回應有關議題，她指香港在過去一年面對不少挑戰。不同政治立場的政治人物曾就香港的一些案件發表、互相矛盾的觀點，亦有人因個別案件的結果，及自然地基於政治立場抨擊法官及法律制度，她形容此「實在令人遺憾」。

她重提律師會與大律師公會在去年7月4日發表聯合聲明，「香港律師會與香港大律師公會呼籲公眾，應用理性辯論的方式表達意見。縱然一個文明社會應鼓勵理性交流與辯論，但絕不可對任何法官作出人身攻擊的言論」。

她指這充滿挑戰和困難的時代，「衝突而非妥協被抬舉」，她說身為法律界的同人更應捍衛珍而重之的法律制度，法官都是根據健全的法律原則，無畏無懼地施行法律和促進公義。