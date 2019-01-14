【法律年2019】許智峯站立舉牌　抗議鄭若驊破壞法治

法律年度開啟典禮今日（14日）下午舉行，城市大學法律系畢業的民主黨立法會議員許智峯亦有出席，他趁律政司司長鄭若驊致辭時，在座位上高舉「檢控徇私，破壞法治」和「Stop the rule of man」的示威標語，示威僅維持約半分鐘，許智峯沒有發出任何聲音或高呼任何口號。 終審法院首席法官馬道立在活動後回應記者提問時指，法律年度開幕禮是討論法治、本港司法制度的場合，並非作其他用途的場合。

法律年度開啟典禮今天下午舉行，城市大學法律系畢業的民主黨立法會議員許智峯亦有出席，他趁律政司司長鄭若驊致辭時，在座位上高舉「檢控徇私，破壞法治」和「Stop the rule of man」的示威標語。（盧翊銘攝）

許智峯事後解釋有關行動，他表示行動旨在向鄭若驊抗議，許智峯指鄭過去處理多宗法律爭議事件中偏頗徇私，只為政治服務，帶頭破壞香港的法治。他又批評，自鄭若驊出任律政司司長以來，政府不斷在公共選舉中取消參選人資格、強推「一地兩檢」法例、刑事檢控立法會議員，直指鄭以「法律淪為政權達到其政治目的之工具」。

許智峯又說，選擇於法律年度開啟典禮上抗議的做法，是因為鄭若驊絕少出席立法會會議，亦因為希望讓來自其他司法管轄區的嘉賓，感受到香港的禮崩樂壞、法治倒退的程度，強調要「於莊嚴的典禮上揭穿荒誕」。