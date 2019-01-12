鄺俊宇反擊梁振英不人道：若可選擇，誰想做野貓、野狗、野豬？

近日社會各界都在談論野豬，前特首梁振英亦於今午在facebook發帖，質疑「野狗野貓會被人道毀滅，老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇？」。此話一出，隨即惹來關注動物權益的民主黨立法會議員鄺俊宇隔空反撃，指出人道毀滅本身就絕不人道，惟「對付人渣另計」，反問若政府有心加派資源及人手，豈需人道毀滅來解決？

鄺俊宇在帖文中反問，若政府有心加派資源及人手，豈需人道毀滅來解決？(鄺俊宇fb)

近年野豬不時在社區出沒，甚至襲擊人類。梁振英今午在fb發帖談及野豬問題，指出野豬患是嚴重的社區衛生問題，認為沒有野豬，垃圾站一帶就不會有廚餘，就不會有那麼多的野狗野貓老鼠和曱甴，並質問「野狗野貓會被人道毀滅，老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇？」。

梁振英的言論隨即惹來鄺俊宇不滿。鄺俊宇在fb上表示，梁振英指「野狗野貓會被人道毀滅」，反問「是牠們想成為野貓野狗的嗎」? 又指出現時漁護署只有六人應負全港的野豬情況，若當局有心加派資源及人手，便不須以人道毀滅來解決，慨嘆「牠們都是生命，都渴望生存，若可選擇，誰想做野貓、野狗、野豬」？