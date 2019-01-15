三隧分流惹爭議　劉業強：豁免6條新界隧道收費

新界鄉議局今（15日）舉行議員大會暨執行委員會聯席會。鄉議局主席劉業強致辭時建議，豁免6條新界隧道的收費，包括大老山隧道、大欖隧道、尖山至沙田嶺隧道、城門隧道、將軍澳隧道，及獅子山隧道，認為這能彌補新界市民因三隧分流方案而增加的隧道費用開支，亦能較少車輛停車時間無需停車繳費，舒緩繁忙時段交通擠塞的問題。

鄉議局主席劉業強（中）致辭時表示，建議豁免6條新界隧道的收費。（李奕鳴攝）

政府在施政報告提出三隧分流方案，計劃在明年1月1日起，調整三條過海隧道的私家車、的士和電單車隧道費，以紓緩紅隧及東隧的擠塞。

劉業強致辭時表示，就政府提出的三隧分流方案，令不少新界居民感到加價的壓力。他強調政府的三隧分流方案是經過完整的數據分析才得出，但會在稍後會向財政司司長陳茂波就財政預算案提交意見書，建議豁免6條新界隧道的收費，包括大老山隧道、大欖隧道、尖山至沙田嶺隧道、城門隧道、將軍澳隧道，及獅子山隧道等，認為這能彌補新界市民因三隧分流方案而增加的隧道費用開支。

他指出，豁免收費後，車輛無需停車繳費，減少收、付費用的時間，有助舒緩繁忙時段交通擠塞的問題，亦能減省在維修保養及人手上的開支。他指，現時不少新界西的駕駛者都因為經大欖隧道到西隧收費較昂貴，而改行吐露港公路，並加重新界東的幹線的擠塞問題，因此豁免6條隧道收費有助舒緩新界的交通擠塞問題。他初步估計有關建議約23億，而政府每年收入有過千億元，指豁免6條新界隧道收費在財政上是可行的。

對於豁免新界隧道收費後或會增加使用者，他認為，雖然在假日會有很多人使用該6條新界隧道，造成交通擠塞，反而會促使更多人使用公共交通工具。

野豬天敵論是誤會

此外，劉業強早前在特首問答大會上建議引入野豬天敵，以減少其數量，他對此番言論引起的爭議，感到意想不到。他指當時在議事廳說得不清楚，以致引起誤會，而當時的意思是野豬問題已威脅市民的人身安全，如果仍不行動，是否要讓野豬的天敵減少野豬的數量，以保障居民的人身安全。「大家都知道，香港是不可能引入獅子、老虎、甚至是野狼去控制野豬❨的數量❩。」不過，他認為，事件引起社會對野豬的關注是一件好事，「笑還笑，野豬的問題已存在很久」，指漁護署為野豬絕育的速度遠追不上繁殖的速度，認為政府應盡快採取一切可行的手段，包括野豬狩獵，積極控制野豬數量。