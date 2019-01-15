【三隧分流】自由黨： 宏觀上值得支持　籲展開第4次整體運輸研究

政府提出的三隧分流方案，計劃明年1月1日起以紅隧、東隧加價補貼西隧，至今仍受各界爭議。政務司司長張建宗日前撰寫網誌，列出八大理由力銷方案絕對值得支持。 自由黨立法會議員易志明今早（15日）在電台節目中表示支持方案，認為就算方案被否決，政府引入「擠塞徵費」亦只是早晚的事，呼籲政府盡快展開第四次整體交通運輸研究。而民主黨立法會議員林卓廷及工聯會立法會議員陸頌雄都反對方案，認為加幅過高難以接受。

自由黨立法會議員易志明認為就算三隧分流方案被否決，政府引入「擠塞徵費」亦只是早晚的事。（資料圖片/歐嘉樂攝）

易志明支持三隧分流方案，表示留意到社會上支持聲音都出自學者和交通運輸界人士，他認為從宏觀的角度看是一個值得支持的方案，其好處不止是駕駛者過隧道節省時間，而是改善隧道接駁道路擠塞情況。

他又解釋，任何政策出台都有人得益較多或較少，雖然有市民會認為方案令對慣用西隧的市民來說增加車流，但收費減少；對紅、東隧駕駛者而言則節省時間，而使用公共交通工具的人士也因車龍縮短而受惠。

對於今次方案在立法會通過「凍過水」，易志明表示就算方案被否決，「擠塞徵費」理念早晚也會實行，呼籲政府盡快進行第四次整體交通運輸研究。

林卓廷：紅隧東隧僅節省6分鐘

林卓廷及陸頌雄都反對方案，認為加幅過高難以接受，林卓廷指政府所估算的紅隧、東隧過海時間僅節省6分鐘，質疑政府估算是否如他們所講般精準? 他指香港交通問題在於私家車增長過快，「2架私家車佔了一架巴士路面」，政府政策必須讓公共交通工具享有隧道優先權。

陸頌雄表示，紅隧及東隧加幅難令市民以接受，憂慮三隧分流方案會導致西隧太受歡迎，結果三隧齊塞，「搞一大餐得個吉」。他又不滿政府一味硬銷，卻未提出有力數據說明，又指大眾都期望有4條隧道，長遠而言建設東大嶼都會是不能避免的議題。