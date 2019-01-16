余叔韶逝世　鄭若驊表哀悼　馬道立讚揚：矢志不移追尋法治理想　

一生傳奇的首名華人檢察官、著名刑事大律師余叔韶上周六逝世，終年96歲。終審法院首席法官馬道立晚上(16日)發表聲明，對余叔韶去世表示深感哀痛，讚揚在追尋法律及法治的理想路上矢志不移，他謹代表香港司法機構仝人向余叔韶的家人，致以最深切及誠摯的慰問。

香港大學法律學院於2013年授予余叔韶榮譽法學博士學位。(香港大學網頁)

馬道立指，本港的眾多律師，包括法官、大律師和律師，都從余叔韶身上獲得莫大的啟迪，讚揚他不但能言善辯，言辭極具說服力，實為同儕中的佼佼者，在追尋法律及法治的理想路上更是矢志不移。每位有幸認識余叔韶的律師都因他而受到莫大的激勵，他的睿智惠及今天司法機構的一眾成員。一眾成員將十分懷念他，相信其寬厚慷慨的精神和宏大的理想將會長存。

律政司司長鄭若驊資深大律師亦發表聲明，對余叔韶博士的辭世表示哀悼，讚揚余博士是「香港其中一位最出色、享譽盛名和備受尊重的大律師」，並對其致力於香港大學創辦本港第一所法律學院，貢獻功不可沒。鄭若驊表示，法律界和社會人士均會深切懷念余叔韶，並向其家人致以深切慰問。

余叔韶是香港法律界公認的泰斗，曾協助香港大學創辦法律系及法律學院。一生富有傳奇色彩的他，不少事蹟為人津津樂道，包括當年為抗議政府對外籍和本土公職人員薪金上的差别，毅然辭去首位華人檢察官之職，後來亦拒絕出任高等法院大法官，他共出版了兩本回憶錄，分別是《與法有緣》及《法訟趣聞 雪廠街九號的故事》。國際關係學者沈旭暉曾在其facebook讚揚余叔韶，並指《與法有緣》一書「要是真的由法官當特首，這本香港法律界元老余叔韶的自傳乃必讀」。

《與法有緣》是余叔韶回憶取得港大「戰時學位」後，赴大陸為英國海軍情報局和國軍服務，以及後來赴牛津求學、並成為大律師的經歷。沈旭暉於帖文中指，「最引人入勝的是全書第二部分，余叔韶詳述了8樁他親自辯護的刑事案，共同點都是起死回生，在看似無勝算的狀況下，憑一己之力扭轉結局，包括謀殺、詐騙、律師陷害同僚、長官嫁禍警員等。」更有人在沈的帖文下留言，「儘管余叔韶先生比許多資深大狀還要資深，當年卻不滿傳統「御用大狀」這個制度而拒絕申請成為人人稱羨的御用大律師。有腰骨又恪守原則，確是值得尊敬！」

