27%市民不滿法治狀況　劉鳴煒：不應政治「撈埋」法治及輸打贏要

有研究中心今日（17日）發表市民對本港法治狀況的民調，結果顯示，去年有超過6成受訪者認為整體法治狀況普通或不滿意，兩成七人感到不滿意/非常不滿意。 研究中心副主席、華人置業主席劉鳴煒不評論有何事件影響香港法治，但指有人將政治元素「撈埋」司法程序，製造輸打贏要的局面，他批評輸打贏要正損害法治，被問及是否意指律政司，他稱非只意指某一方。

劉鳴煒批評輸打贏要正損害法治，被問及是否意指律政司，他稱非只意指某一方。（洪嘉徽攝）

智經研究中心委託中文大學香港亞太研究所在2017年10月下旬至11月中旬，以及2018年11月上旬至中旬，以電話隨機抽樣形式，分別成功訪問1,007名和1,005名15歲或以上的市民，其中問及對香港整體法治狀況的評價。

結果顯示，2018年有37%受訪者認為整體法治狀況「普通/一半半」，較去年上升1.1%，感到「不滿意/非常不滿意」有27.5%，較去年多0.2%。至於在具爭議性的法治議題上，超過45%人不認同「為社會公義而違法是可以接受」，較認同的多出約26%

民調同時發現，10項落實法治的層面中，0至10分評分，「維持治安及保護人身安全」、「打擊貪污」和「以法律機制促進經濟發展」的評分較高，介乎6.33至6.83分。而「香港司法問題自行處理和解決」、「政府開放」和「防止政府濫用權力」的評分最低，介乎5.17至5.30分。

民調又指年輕受訪者對法治信心較低，被問及政府如何挽回信心，劉鳴煒認為，低分的範疇可以改善，但「你做一個怪獸家長最好全部都10分添」。他承認今次調查沒有研究年輕人不滿的原因，至於個人見解，他稱：「我有我自己嘅猜測，但今日係比較科學性嘅電話民調，唔應該將我個人猜測撈埋去權威性嘅數據。」

被問及律政司處理社運案件、前特首UGL等爭議案件的手法會否影響法治，劉鳴煒堅持不評論個別案件，他相信市民仍然相信司法機構獨立和公平的制度，但指近年很多較具爭議的案件都與政治有關，但有人想輸打贏要，損害法治：「你將政治元素『撈埋』去司法程序或案件，其實你好容易製造大家都想輸打贏要，大家都想永遠贏，唔會輸嘅局面。」被追問是否意指律政司，他稱非只某一方。