傳長者綜援讓步　倘求職有補貼　鍾劍華：林鄭尋落台階反增行政費

特首林鄭月娥上周指，提高長者綜援申領年齡至65歲獲議員批准的言論，引起建制派議員不滿。林鄭今日（17日）傍晚與建制派各板塊代表會面，據悉政府提出新方案，分別幫助已找到工作、正尋找工作及體弱人士，其中只要綜援受助人有尋找工作，便可補回長者綜援及成人綜援相差1000多元的差額。消息指，林鄭最快明日召開記者會，公布有關措施。

特首林鄭月娥上周指，提高長者綜援申領年齡至65歲獲議員批准的言論，引起建制派議員不滿。林鄭今日（17日）傍晚與建制派各板塊代表會面，據悉政府提出新方案，分別幫助已找到工作、正尋找工作及體弱傷殘人士，其中只要綜援受助人有尋找工作，便可補回長者綜援及成人綜援相差1000多元的差額。（資料圖片）

多個建制派代表今日傍晚到特首辦與林鄭會面，包括民建聯李慧琼、梁志祥、工聯會麥美娟、自由黨張宇人、經民聯梁美芬等。

據了解，政府打算幫助已找到工作、正尋找工作及體弱人士。對於已找到工作的綜援受助人，當局將會調高收入扣除綜援金額上限；對於有尋找工作，便可補回長者綜援及成人綜援相差1000多元的差額；對於體弱傷殘人士，當局會改善行政程序及手續，令他們可以更容易申請體弱傷殘補貼。

梁美芬會前表示，希望困局會有轉機，找到中間方案，就算不用關愛基金，也要補償60-64歲愛影響的人，令他們不少於原有福利。

消息指，林鄭最快明日召開記者會，公布有關措施。

勞工及福利局局長羅致光周一表示，有人認為申領健康欠佳綜援程序很複雜，而健康欠佳的成人領取綜援的金額等於現時60歲以上人士的標準金額，指有些程序可以改善，令到一些健康欠佳的朋友領取綜援時，可以領取較高的金額，「這些工作我們都可以在行政上做」。

在豁免計算入息可獲保留2,500元的水平，羅致光當時指會檢視整體綜援這個豁免計算入息的安排，會否有適當調整，考慮是否特別就60至64歲領取綜援的人士更早去做。

學者：林鄭「落台階」 惟程序繁瑣增行政負擔

對於傳聞中的「讓步方案」，理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華就認為，如傳聞屬實，措施是林鄭找到「落台階」，既不需要承認政策失誤，又可讓建制派為長者「成功爭取」。不過，他表示要求受影響的長者需「尋找工作」才能獲得補貼，無異於為其增加麻煩，他指，目前「自力更生支援計劃」也有類似要求，求職者需定期見社工，並提交求職面試證明，程序繁複，如長者綜援的補救措施也按此標準，恐政府非但無法如預期般節省收緊長者綜援的資源，還需要支付更多的行政成本，「佢要揾落台階，咁都冇辦法」。