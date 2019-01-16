【收緊長者綜援】立法會審議綜援議案　建制泛民群起圍攻

政府下月起收緊長者申領綜援的資格，合資格年齡由60歲延至65歲，建制和泛民議員今日（16日）在立法會上繼續發炮批評，其中邵家臻翻舊帳，質疑勞工及福利局局長羅致光有否與20年前所言，親身了解領取綜援的年輕長者需要，民建聯梁志祥批評政府離地，面對反對聲音仍然鐵板一塊，惟民建聯支持財政預算案的原因是希望顧全大局，又指若支持預算案被認為等於支持收緊綜援，未免令人感到不公。

邵家臻提出「檢討綜合社會保障援計劃」議案，議案獲得建制泛民跨黨派支持。（張浩維攝）

社福界邵家臻提出「檢討綜合社會保障援計劃」議案，議案獲得建制泛民跨黨派支持，而整個討論聚焦政府即將收緊長者綜援的措施。邵家臻表示，在1999年削減綜援，勞工及福利局局長羅致光時為立法會議員，他指羅致光當年批評削減綜援，又叫高官與受影響的單親家庭傾談，以了解實際生活困難，邵家臻反問：「你有沒有按你自己20年前所說，親身同55-64歲領取綜援的年輕長者傾談，了解生活實際需要？」

街工梁耀忠指，促進老年就業的說法令人十分憤慨，認為措施只是迫長者自力更生，而且現時缺乏保障就業的措施，讓長者在低技術勞動市場任由剥削，批評政府非「鼓勵」就業，而是「懲罰」長者。

建制派亦群起圍攻，民建聯梁志祥批評，政府以平均壽命和退休年齡延長為由收緊綜援是離地，指涉及的人數不足2千人，涉及金額不大，又他指議會內外齊聲反對措施，惟政府仍然鐵板一塊，令人非常憤怒。

梁志祥代表民建聯表示，支持財政預算案的原因是希望顧全大局，免香港政府如美國一樣陷入財政懸崖，影響社會運作。他辯稱，支持預算案非支持當中所有細項：「假如批准預算案等於支持調升長者綜援申領的年齡，這些說法未免令人感到非常不公。」他指，民建聯自2017年起，已透過遞信和請願反對措施。

梁志祥批評政府離地，面對反對聲音仍然鐵板一塊。（張浩維攝）

經民聯梁美芬指政府要拆彈，若勞福局態度傲慢不拆彈，害到的是財政預算案和香港利益，又指政府勿視建制派的支持為理所當然：「這次好多人好憤怒，即使現在不爆發出來，遲早政府個個政策只要有爭議性，你「有排嘆」。」

她續稱信任非明文規定：「無錯，當時（預算案）批了，當時的共識是甚麼，大家不想拖延政府運作，我們不是好像反對派般逐條逐條同你去挑，但信任是要大家有共識，在無共識情況下，你take for granted。」

由於時間關係，議案未及表決，明天續會。