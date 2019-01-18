2019世界人權報告：北京加劇「收緊港人參政權」

總部設在美國紐約的國際人權組織人權觀察（Human Rights Watch）昨日（17日）發表2019《世界人權報告》，談及各國人權狀況。其中涉及香港的部分，報告批評北京對香港自由的打壓，特別是言論、結社自由與政治參與權，在去年明顯惡化，點名指北京及港府「持續騷擾和平發表港獨言論的人士」，又指香港政府持續取消民主派人士參選香港立法會議席的資格。

香港眾志周庭與港島補選時，獲通知提名無效。（資料圖片/張浩維攝）

報告列出去年北京及港府對香港的「干預」，其中很大篇幅是談及兩地政府「持續騷擾和平發表港獨言論的人士」，包括香港政府9月做出「史無前例」決定，指香港民族黨「明顯危害國家安全」，必須採取「預防性措施」，予以取締；佔中發起人戴耀廷在台灣發表關於香港可能尋求獨立的假設性探討言論，對國家安全構成威脅，遭到政府抨擊；中國外交部官員要求香港外國記者會取消「港獨人士」香港民族黨召集人陳浩天的演講活動，該會拒絕後，其副會長馬凱申請延長工作簽證「即遭港府無故駁回」。

另外，香港眾志指有兩名該黨成員分別在3月和8月入境大陸時遭到短暫拘留和訊問；獨派團體「學生動源」表示，有兩名成員的內地家屬因為他們在香港參與政治活動而受到公安機關騷擾。

報告亦有提及香港政府「持續取消民主派人士參選香港立法會議席的資格」，及「一地兩檢」落實。去年1月和10月，選舉主任分別對香港眾志參選人周庭和工黨參選人劉小麗做出取消資格的決定，理由是她們倡導香港「自決」的主張不符合《基本法》 。而「一地兩檢」新規定生效，內地法律得以在香港西九龍車站和往返香港與內地的列車上實施，報告形容「這是中國侵蝕香港自主權的一大進展」。