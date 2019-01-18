【收緊長者綜援】只約建制派「摸底」　林鄭：泛民議員係咪妒忌？

特首林鄭月娥公布收緊長者綜援方案，記者會上回應昨日突然約見建制派商討方案，引起民主派不滿一事。林鄭說，上任以來從不拒絕與議員見面，但不代表她沒有選擇的自由，「如果行政長官連約見邊個或機構的自由都無，我唔知點有效管治？」又反問民主派議員「係咪有少少妒忌，或心裡面唔太舒服呢」？

林鄭說，如跨黨派議員想繼續就收緊長者綜援約見，是可以安排的，但未來兩星期她的日程都十分忙碌，相信難以做到。(林若勤攝)

特首林鄭月娥一岀場時表示，今日記者會正沿用2017年6月21日公布第五屆政府班子的屏幕，寫上要達致競選時「同行」的口號，她強調現屆政府官員和公務員都要以一個「關心、聆聽、行動」的施政態度，在日常工作要創新和協作。

她說，希望再次向市民重申承諾，以關懷行動的施政方針關懷市民。林鄭稱對自己的同事，司局長和公務員亦同樣要求，強調政府未來三年會堅守承諾。

記者會上，林鄭被問到如何看多名民主派議員批評她，未有就新方案約見他們，反而約見建制派。

林鄭指，本屆政府上任後，與立法會議員見面的次數增加，「今月有長版(特首答問會)，今月30日又有短版(答問會)，讓我掌握議員意見」，重申任內18個月，自己都會主動約見議員。

她又舉例指，去年立法會因拉布要調動議程，自己每個政黨都有約見；又指，民主派議員張超雄、邵家臻關注長者安老院舍，想反映問題，自己亦有親自約見兩人。但她強調，「你約我，我會見，但不代表特首無約見其他人的自由，如果行政長官連約見邊個或機構的自由都無，我唔知點有效管治。」又笑言，「如果有部分泛民議員有這種情緒，係咪有少少妒忌，或心裡面唔太舒服呢？」。

林鄭重申，如跨黨派議想繼續就收緊長者綜援約見，是可以安排的，但又說：「我嘅日程非常忙，而家睇來未來兩星期都難以做到，今星期日要去瑞士出席世界經濟論壇，成個星期都不在港。」